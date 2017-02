El Patagónico | País/Mundo - 03 febrero 2017 La CGT marchará el 7 de marzo y a fin de ese mes hará paro nacional Schmid consideró: "no estamos conformes con lo que está ocurriendo. El diálogo está roto en la medida en que el Gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico. No ha habido aciertos en la implementación de las medidas económicas".

El Consejo Directivo de la CGT decidió convocar a una movilización para el 7 de marzo al Ministerio de Industria en la que participarán todos los gremios productivos, y días más tarde, en la segunda quincena del mismo mes, a un paro general con movilización, dijeron los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña.

Schmid consideró: "no estamos conformes con lo que está ocurriendo. El diálogo está roto en la medida en que el Gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico. No ha habido aciertos en la implementación de las medidas económicas".

"Se sigue generando incertidumbre, el cuadro tarifario y los aumentos en distintos rubros, peajes, combustibles, prepagas y educación está erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores", agregó Schmid.

En la reunión el Consejo directivo de CGT estableció:

• "No participar más de las mesas de diálogo ante la falta de confianza con el Gobierno y mientras dure esta situación crítica con los empresarios".

• "Movilizar con los gremios de la industria a la cabeza el 7 de marzo, hacia el Ministerio de la Producción. Se va a elaborar un comunicado y una propuesta. Consignas: movilización en defensa del trabajo y la producción nacional, de paritarias libres, de los convenios colectivos de trabajo, del sistema previsional y la salud de la seguridad social, de la educación, y en contra de la flexibilización y el aumento indiscriminado de tarifas".

• "Paro nacional y movilización para la segunda quincena de marzo, a empezar entre las 12 y 14 hs".

"Nos movilizamos en defensa del trabajo y producción nacional, paritarias libres, convenios colectivos de trabajo, del sistema previsional y de salud de seguridad social, de la educación, en contra de la flexibilización y del aumento indiscriminado de tarifas", resumió uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer.

Luego, Juan Carlos Acuña declaró que "es el inicio de un plan de lucha para que cumplan con los compromisos" y afirmó que " no hay tiempo para el diálogo, la única forma es que reviertan todo lo que están planteando".

A la salida de la reunión de la cúpula cegetista, Daer confirmó que la central sindical retirará a sus representantes de la Mesa de Diálogo, mientras "siga esta situación crítica con los empresarios".

Los titulares de la CGT sostuvieron que el Gobierno nacional y las cámaras empresarias están "jugando en conjunto y eso va en contra de los trabajadores" e insistieron en que "hubo mucho contacto, muchos compromisos pero no asumieron ninguno". Daer subrayó que para la movilización del 7 de marzo contarán con el respaldo de las organizaciones sociales.

Además del triunvirato, que completa el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, la reunión de Consejo Directivo contó con la presencia de Pablo Moyano (camioneros), Francisco Gutiérrez (UOM), Armando Cavallieri (Comercio), Roberto Fernández (UTA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Jorge Sola (Seguro), Amadeo Genta (Municipales) y Omar Maturano (La Fraternidad).

