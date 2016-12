El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 16 diciembre 2016 La CGT pidió que la reforma del Impuesto a las Ganancias sea ley "antes de fin de año" "Queremos ratificar la posición ideológica de la central de que ningún trabajador dentro de convenio colectivo debe tributar el impuesto", afirmó Daer, quien sostuvo que la intención de los sindicalistas es "discutir la cuestión de fondo".

La conducción de la CGT que integran Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, se reunió con el consejo directivo para analizar el proyecto de ley de cambios en el impuesto a las Ganancias, encuentro tras el cual ratificaron que esperan que la medida se apruebe "antes de fin de año" y exigieron que se eleve el mínimo no imponible.

Luego del cónclave que se realizó en la sede cegetista de Azopardo 802, Daer brindó una breve conferencia de prensa en la que comunicó que técnico de la central obrera se reunirán con la AFIP para conocer el costo fiscal de las propuestas de la oposición y del Gobierno, datos que analizará previo al encuentro con funcionarios nacionales que se llevará a cabo este viernes.

El también diputado massista aseveró que la CGT busca "establecer el mejor proyecto posible, que no sea lo que planteó el gobierno porque es insuficiente. "Esperamos que antes de fin de año tengamos ley", asestó y argumentó que la intención es que ese debate no se mezcle con la discusión de paritarias.

Antes del encuentro con el Poder Ejecutivo, el dirigente del Frente Renovador sostuvo que si no se alcanza un texto de consenso los senadores pueden avanzar con el "proyecto que tiene media sanción" de Diputados. "Si el Gobierno se pone inflexible le vamos a pedir, por supuesto, a los senadores que emitan un dictamen diferente y que favorezca a los trabajadores", añadió.

Existe un creciente malestar entre los dirigentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) -que lideran Schmid y el ferroviario Omar Maturano-, ya que según la organización esos gremios son "los más afectados" por el tributo.



SOLUCION INMEDIATA



El titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y secretario de Juventud y Protección de la Niñez de la CGT, Juan Pablo Brey, ratificó que la Catt reclamó a los ministros de Transporte y Trabajo, Guillermo Dietrich y Jorge Triaca, respectivamente, "una inmediata solución a la demanda de exención del impuesto sobre viáticos, horas extras y feriados".

"Aún no hay nada. El gobierno solo podría contemplar en el futuro proyecto el tema de los viáticos. Pero no existen respuestas por los otros dos ítems. Por eso, los sindicatos que integran la Catt deben participar en la negociación de la nueva iniciativa, más allá de la obvia influencia de la CGT", puntualizó Brey.

Por su parte, el referente del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó el apoyo al proyecto de la oposición y acusó al Gobierno de querer "voltear" la modificación.

El camionero bramó: "Si no hay un acercamiento para modificarlo, si no sale la ley, no sé, los senadores, sobre todo los peronistas, que ahora tienen la posibilidad de votar la ley, esperemos que ahora no hagan todo lo contrario. Se puede modificar pero si ya fue aprobado hace unos días, no sé qué es lo que se va a tocar. El gobierno trata de voltearlo o de patearlo para el año que viene".

"Habría que mostrar el poder del gobierno con los poderosos y no con los trabajadores. Queda claro que el gobierno volvió a pagar al sector que más ganó", se quejó Moyano. Y remató: "Se va a empezar a mostrar el descontento que hay entre los trabajadores. Acá hay compañeros nuestros que están 20 días fuera de su hogar. La perversidad, los errores que han cometido. Los números que han puesto son injustos".



