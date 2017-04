La CGT recalcó que hoy no parará porque la ciudad necesita de todos

El intendente Carlos Linares recibió ayer en su despacho a los gremios nucleados dentro de la CGT Saúl Ubaldini, quienes en función de la situación en la que se encuentra Comodoro Rivadavia decidieron no parar hoy de manera activa para colaborar así en las tareas de remediación del temporal En el encuentro, encabezado en el plano sindical por el titular de la CGT, el diputado provincial Gustavo Fita, también participó el titular de Luz y Fuerza y miembro de la Central General del Trabajo nacional, Héctor González.El jefe comunal elogió el compromiso de todos los sindicatos que "desde el primer momento están con el Municipio luchando por sostener a las familias comodorenses y que hoy lo demuestran más que nunca".En su discurso, Linares aseguró que la decisión de la CGT, de levantar el paro, no lo sorprende porque desde el primer momento, contamos con la ayuda y la solidaridad de todos los referentes y afilados de los gremios de la ciudad."Gracias a ellos, el 75 por ciento de la ciudad tiene agua y el 95 por ciento tiene luz. Ellos, que muchas veces son bastardeados, exponen sus vidas y dejan a sus familias, para que la ciudad no colapse y podamos seguir sosteniendo a los más perjudicados", indicó en abierta referencia a los trabajadores de la cooperativa."TODOS A TRABAJAR"El secretario general de la CGT "Saúl Ubaldini", Gustavo Fita, dijo: "vamos a trabajar más que nunca para reconstruir nuestra ciudad. Todos los que estamos hoy acá, tuvimos que afrontar situaciones difíciles en estos últimos días acompañando compañeros que perdieron todo, porque lo que nos pasó, fue realmente una catástrofe. Por eso mismo, mañana todos vamos a trabajar", sostuvo."El conjunto de la Confederación General de Trabajo, tanto nacional como Saúl Ubaldini, decidió seguir acompañando a la ciudad y vamos a tratar de trabajar todos mañana para poder reconstruir Comodoro. Obviamente vamos a seguir apoyando a Carlos –Linares- con este trabajo que se viene haciendo porque es por nuestra gente", explicó.Fita resaltó: "desde nuestro lugar, vamos a seguir reclamando lo que creemos justo y que se corten con los despidos de una vez, pero en esta oportunidad, vamos a seguir acompañando las acciones que lleva adelante el intendente de la ciudad".