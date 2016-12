La China Suárez reveló un "talento" oculto de Benjamín Vicuña

Como han contado los dos en varias entrevistas, la China Suárez y Benjamín Vicuña mantienen un vínculo de mucha confianza y humor.

Algo de eso dejó entrever nuevamente la actriz en una entrevista para la promoción de la película Sing, en para la que realizó el doblaje de la elefantita Meena.

En la nota, la actriz contó cómo hizo para que le salga la voz dulce del personaje y además contó que el que sabe imitar muy bien diferentes sonidos es el actor chileno.

"Benja es el mejor haciendo voces. Nadie conoce esa faceta. Hace la sirena de no sé qué... Me dice '¿qué ruido querés que te haga?'. 'No sé, el ñandú', le digo", contó. Y siguió con humor: Pero le digo 'Benja, no sé cómo suena un ñandú, no tengo idea, nunca escuché".

