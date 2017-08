La ciudad recibe la IV fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento de Pesas

Alrededor de cuarenta exponentes de la región mostrarán en una jornada de competencia y en diferentes divisionales y categoría, lo mejor del levantamiento patagónico en la búsqueda de marcas nacionales. El evento cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Durante el lanzamiento oficial asistieron el profesor Pablo Vásquez, coordinador del evento y máximo impulsor de la disciplina en Comodoro Rivadavia, con la iniciativa de escuela municipal de Levantamiento de Pesas "Inacayal", los atletas locales Emanuel Barrientos y Lautaro Cossio (podios nacionales juveniles en 2016 y 2017 respectivamente) y el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Othar Macharashvili.

"Este año se conformó la Liga Patagónica de Levantamiento de Pesas. Hay alrededor de seis escuelas en la Patagonia, entre ellas Esquel, Bariloche, Esquel, Comodoro, Río Gallegos, Río Grande. De a poco el deporte fue creciendo y generamos esta Liga Patagónica. Esta será la cuarta fecha del año", comentó Pablo Vásquez.

"Vendrán 35 atletas de toda la Patagonia, en mayoría adolescentes, menores y pocos adultos. Estamos generando un semillero, con la idea de tener el día de mañana una gran competencia de adultos", agregó Vásquez, impulsor de la realización de la fecha de la Liga Patagónica en Comodoro, siendo Río Grande, Trelew y La Pampa las anteriores sedes en el primer semestre del corriente año.

"Empezó como un deporte, y se hizo importante, una rutina diaria entrenando a full, teniendo viajes. En el último nacional logramos el tercer puesto, que fue muy importante para nuestro equipo y para Comodoro", comentó Lautaro Cossio, de 16 años.

"Un amigo me invitó, pensé que era venir a hacer fierros, no tenía ni idea del deporte. Empecé a entrenar y vi los avances que teníamos, me motivaba el deporte y nos íbamos de viaje, así que me metía más cada vez. Así empecé", describió sus inicios Emanuel Barrientos, de 18 años.

Por su parte, el responsable del Ente Comodoro Deportes Othar Macharasvilli los felicitó públicamente, y acotó "hace un tiempo largo viene trabajando y mucho. Los felicito por la gran estructura de recursos humanos que se tiene. Este es un deporte nuevo que ha tomado otro volumen, ya con una Liga Patagónica que es un desafío muy grande. Vamos a acompañarlos, a trabajar en todos los frentes para que se pueda contar con infraestructura, con capacitación para los técnicos y los atletas, y que puedan ellos estar en todas estas fechas. Cuando se arranca hay un éxtasis, lo que hay que tener es una continuidad para que se fortalezca. Queremos que los demás chicos vean que hay posibilidad de practicar un deporte distinto, con proyección a competencia de alto nivel".