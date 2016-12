"La clasificación al Súper 4 era un mini objetivo que teníamos"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia terminó el año de la mejor manera ya que pudo clasificarse para jugar el Súper 4 que se disputará el 6 y 7 de enero en Corrientes, y en donde el equipo patagónico es el defensor del título.

De esa manera, el equipo que conduce Gonzalo García, se convirtió en el rival de San Martín de Corrientes, quien será el organizador del Súper 4 Carnaval, donde el otro duelo lo protagonizarán San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de Concordia.

En la victoria lograda ante Bahía Basket por 110-106, luego de igualar en 92 el tiempo reglamentario, el capitán del plantel "mens sana", Nicolás De los Santos, marcó 18 puntos y dio 7 pases gol en el triunfo y clasificación de Gimnasia.

Claro está que en ese partido, el goleador de la noche fue su compañero Leonel Schattmann, quien marcó nada menos que 41 puntos. Mientras que Juan Manuel Rivero, quien continuará en el plantel hasta el final de la temporada, anotó 27 tantos, siendo otro de los puntos importantes para el éxito y clasificación del "mens sana".

Luego del gran partido que Gimnasia ganó el jueves por la noche, El Patagónico dialogó con Nicolás De los Santos para saber las sensaciones del encuentro y lo que se les viene.

- El partido fue muy parejo y como una final, ¿cómo lo vivieron ustedes?

Sí, sabíamos que iba a ser así. Era un partido decisivo para los dos, porque el que ganaba clasificaba al Súper 4. La verdad fue muy duro. Ellos tienen un gran equipo, son chicos muy intensos que hacen varios años vienen haciendo las cosas muy bien. Se hizo un partido de ida y vuelta, por momentos jugamos un buen básquet y por momentos no, pero lo importante es que en los momentos decisivos estuvimos concentrados y la pudimos meter, que es donde nos sentimos cómodos. Así que contentos por esta victoria porque el trabajo del equipo fue buenísimo.

- En algunos pasajes del encuentro, ante la falta de internos en el equipo, tomaste la decisión de penetrar desafiando los hombres grandes de ellos. ¿Por qué?

Personalmente no me sentía bien con el tiro, me la estaban dando y no estaba certero. Empecé a buscar otras opciones. Me siento cómodo penetrando y veía que me quedaban huecos porque la defensa se iba con los tiradores que estaban en un buen día. Aproveché eso y por suerte salió bien.

- Con el año terminando, ¿qué balance haces de esta Liga?

Ahora, después de ganar éste partido y meternos en el Súper 4, sumamente positivo. Tuvimos un gran arranque con 9 triunfos seguidos y luego entramos en un bache de 8 derrotas. La verdad que no estábamos bien, pero siempre se siguió trabajando. Yo confío plenamente en el equipo. La clasificación al Súper 4 cierra todo este gran año, era un mini objetivo que teníamos. No es fácil estar entre los 4 mejores equipos de la Liga y estamos sumamente felices.

- En dos semanas ya comienza el Súper 4, ¿cuáles son los objetivos?

Somos los últimos campeones y vamos a ir ganarlo. Sabemos que tenemos enfrente muy buenos equipos, con mayor presupuesto y grandes jugadores. Estamos sumamente confiados en lo que podemos dar y los partidos hay que jugarlos, por lo que esperamos hacer un buen certamen.