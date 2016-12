La cobarde amenaza de un hombre a su ex: "No voy a parar hasta matarte"

Así le dijo su ex pareja, con quien convivió durante 9 años. Belén Papini decidió terminar la relación, pero teme por su vida. La semana pasada él irrumpió en su casa y le advirtió: "Si no me das una explicación coherente, te rompo la cabeza".