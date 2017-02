La Comisión Pro Seguridad se reunirá esta semana para definir acciones

Así lo expuso Olga Cañupan, mamá de Néstor Vázquez, asesinado hace casi 3 años en el marco de la interna de la UOCRA. Al igual que otras madres del dolor, familiares de víctimas y las vecinales de los barrios Fuchs y San Cayetano, integran la Comisión Pro Seguridad que se constituyó el lunes por la noche en el marco de la marcha convocada tras los homicidios del remisero Fernando Schmidt y el joven ingeniero Jhon Blas Gutiérrez. Precisamente es Osvaldo, hermano de este último, quien coordina el grupo en esta primera instancia y será quien convoque a una reunión esta misma semana, para definir pasos a seguir.Hay, sin embargo, una agenda prefijada según planteó Cañupan, con objetivos concretos. El primero de ellos pasa por la modificación del Código Procesal Penal de la provincia. "Basta de impunidad y que los jueces pongan mano dura. Necesitamos que el que mata quede detenido y no tengan posibilidad de abreviar condenas o quedar con prisión domiciliaria" dijo, además de adherir al proyecto planteado desde el Poder Ejecutivo Nacional promoviendo la baja en la edad de imputabilidad.Es que reclamó que "ellos matan, y después salen con que necesitan trabajar porque tienen familia que mantener. ¿Y nosotros que? También teníamos una familia que destruyeron" dijo, para agregar a ese pedido el de que los condenados que deban cumplir más de 6 años de prisión purguen la pena fuera de la ciudad "porque acá tienen todos los privilegios y sus redes de contactos".Cañupan sostiene que la modificación del Código y pedir "mano dura" a los jueces es la única posibilidad de avanzar en seguridad, considerando que de no darse esas condiciones la policía "queda atada de pies y manos" porque solo puede accionar en las detenciones para que después sean liberados por los jueces.Estos son los ejes que esperan poder plantear cara a cara al gobernador Mario Das Neves en su próxima visita a Comodoro, a quien le solicitarán una audiencia. A esta agenda, suman la necesidad de un espacio para poder trabajar en red, ya que Cañupan indicó que si bien no están formalizadas como asociación, durante la campaña el vicegobernador, Mariano Arcioni, había comprometido ese espacio para las Madres del Dolor."LAS VICTIMAS ESTAMOS DESAMPARADAS"El grupo también pide la posibilidad de contar con abogados para las víctimas y así poder constituirse en querellantes, accionando para que las causas no caigan. "Las víctimas estamos desamparadas. Te dan custodia policial los primeros días y terminas preso vos porque con custodia no te podes mover, y después si no tenés plata para un abogado no poder ser querellante, cuando ellos matan y tienen un abogado desde el minuto cero", acotó."Las víctimas estamos desamparadas" repitió, para reprochar que no tienen ningún tipo de respaldo del área provincial de Derechos Humanos y tampoco del intendente Carlos Linares. "El no nos acompaña. A Linares lo ves marchando con los petroleros o con los temas sindicales; con las víctimas nunca", señaló.