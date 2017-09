El Patagónico | Santa Cruz | CAÑADON SECO - 01 septiembre 2017 La comuna de Cañadón Seco remodeló un edificio para su Dirección de Mantenimiento De manera coincidente con la celebración del 17° aniversario de su creación institucional, la comisión de fomento de Cañadón Seco inauguró el miércoles por la noche obras de remodelación de un edificio que años atrás perteneciera a la empresa petrolera Schlumberger y que ahora se convirtió en base de la Dirección de Mantenimiento y Servicios de la comuna.

Las instalaciones que forman parte del patrimonio histórico de la pequeña localidad "fueron recuperadas a través de políticas claras y direccionadas para seguir transformando el Cañadón con el objetivo de continuar sumando espacios en beneficio de toda la comunidad", destaca el informe que se dio a conocer en el acto, al cual asistieron vecinos y autoridades especialmente invitadas, entre ellas el presidente del Instituto de Energía, Jaime Álvarez, y el diputado por pueblo Sergio Bucci.

Además se indicó que para volverlas a poner en funcionamiento, la comuna realizó una inversión de poco más de 2 millones de pesos para el lapso de los 18 meses que demandaron los trabajos.



Al hacer uso de la palabra, el presidente de la comisión, Jorge Soloaga, destacó que "este es un hecho trascendente e histórico para la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que hoy la comisión de fomento cumple 17 años desde su creación".

En tal sentido, recordó que fue el entonces gobernador Néstor Kirchner "quien tomó la determinación para que Cañadón Seco sea una institución que responda a las necesidades de los vecinos después del proceso de privatización de YPF".

"De esta manera venimos a dar respuestas, una más a las tantas que nos plantea y nos exige una comunidad, la que también aspira a que sus sueños se concreten", sostuvo.

Asimismo, remarcó que "a partir del mandamiento popular que recibimos es que venimos en este acto a honrar sueños, expectativas y esperanzas en este predio que pertenecía a una empresa multinacional, Schlumberger, la cual hace muchos años dejó de utilizarlo".



Más adelante, puntualizó que "bajo la consigna y concepción del principio elemental de la responsabilidad social empresaria, pudimos poner a disposición de la comuna estas instalaciones".

Al respecto citó que desde el 13 de diciembre de 2015, cuando asumimos el mandato, los responsables máximos de Schlumberger firmaron con la comuna el traspaso de las instalaciones y nosotros asumimos la tarea de refundar espacios que sirven para dar respuestas a la gente y resguardar el patrimonio que tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio nos costó".

Finalmente, puso de relieve que "nosotros siempre reflexionamos que es imposible lograr estas cosas si uno no quiere, no abraza y no ama a cada uno de nuestros jóvenes y adultos. No es posible si no abrimos el alma a la búsqueda de las respuestas a nuestra gente y para eso sirve primero una institución comunal que le abre las puertas a sus vecinos".

