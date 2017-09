La comunidad mapuche responde a las burlas mediáticas

Desde la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto, los medios de todo el país comenzaron a hablar de la comunidad mapuche del sur del país y sus conflictos por la propiedad de la tierra. Con mayor o menor cantidad de argumentos, se cuestionó la presencia de los pobladores del Lof Cushamen encapuchados y aún, cuando recorrieron los estudios de televisión a cara descubierta, la capucha, los ponchos, el modo de expresarse y las condiciones de vida pasaron a ser parte de un sinfín de burlas.

En las últimas horas, las redes sociales viralizaron la imagen del conductor de televisión Nicolás Repetto, quien encapuchado cuestionó el accionar de la comunidad cuando entrevistaba a Fernando Jones Huala.

Si algunos piensan que poniéndose una capucha para entrevistar a un miembro del pueblo mapuche -que ha sufrido múltiples vejaciones y maltratos por parte de las fuerzas policiales, federales y provinciales- se está poniendo en su lugar, también tendría que probar recibir perdigones y postas de goma en todo su cuerpo, y sentir el frío del plomo cuando vuela cerca de las cabezas que resisten



En las últimas horas, en respuesta a las constantes "burlas mediáticas", un miembro de la comunidad mapuche asentada en Chubut , Daniel Loncón difundió un comunicado donde cuestiona el rol de los medios y las parodias.

El texto completo:

"Cuando los argumentos -aunque sean endebles y antojadizos- se terminan, dan paso a las parodias, a las chicanas y a las provocaciones. Único producto de mentes estrechas, que son incapaces de poder escuchar y hacer un esfuerzo por comprender los nuevos escenarios que se presentan socialmente. Si algunos piensan que poniéndose una capucha para entrevistar a un miembro del pueblo mapuche -que ha sufrido múltiples vejaciones y maltratos por parte de las fuerzas policiales, federales y provinciales- se está poniendo en su lugar, también tendría que probar recibir perdigones y postas de goma en todo su cuerpo, y sentir el frío del plomo cuando vuela cerca de las cabezas que resisten.

El pueblo mapuche puede dar verdaderas lecciones de dignidad y lucha. Sobrevivimos a un intento de exterminio físico y simbólico. Resistimos en nuestros territorios y, por la palabra de nuestros ancestros y por el legado que nos dejaron, hoy nos levantamos con renovadas fuerzas y herramientas. El peor error que pueden cometer es subestimar el coraje de un pueblo que supo lidiar con las peores facetas de un Estado represivo.

A quienes hoy, desde los medios de comunicación, parodian, chicanean y menoscaban nuestra digna lucha, los llamamos a que se informen, que nos escuchen. No nos tengan miedo. No son nuestros enemigos. Peleamos con algo mucho más superior. Que también los oprime a ustedes. Aunque no lo sepan. Porque les hacen creer que son importantes por salir en una pantalla.

Ahora, si eligen deliberadamente defender los intereses de los poderosos, los invitamos a un debate serio y de altura, con argumentos propios. Les pedimos que sean responsables y no deshonren la noble tarea del periodismo y la comunicación. Si no están a la altura de las circunstancias, tengan un poco de respeto por sí mismos y por su audiencia, y no muestren públicamente su costado más ruin y miserable".