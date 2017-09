El Patagónico | Regionales - 21 septiembre 2017 La comunidad mapuche de Vuelta del Río denunció abuso policial en el operativo del lunes

La comunidad mapuche de Vuelta del Río denunció el abuso policial que ejercieron fuerzas de seguridad en el operativo que encabezó el lunes el juez federal, Guido Otranto, en busca de pertenencias de Santiago Maldonado, quien desapareció el 1 de agosto durante un operativo que ejecutó Gendarmería Nacional en Cushamen.

Uno de los integrantes de la comunidad, Marcelo Kalfupan, explicó que en la zona viven 34 familias y los pobladores fueron brutamente reducidos, sacándolos de sus viviendas a las 6 con bajas temperaturas.

La situación más dramática la vivieron dos mayores de 50 años quienes estuvieron esposados a la intemperie hasta el mediodía.

Kalfupan aseguró que jamás pensó que buscarían a Santiago Maldonado en su comunidad y que no esperaba la brutalidad que ejercieron los agentes de las fuerzas nacionales para encontrar una mochila y una campera. "Nosotros no tenemos nada que ver con la desaparición de Maldonado. No pueden entrar así como si nada y golpear a nuestros familiares. Es un atropello", sostuvo Kalfupan.





Fuente: