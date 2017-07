La comunidad se identifica con las propuestas culturales

El crecimiento cultural de la comuna se ve reflejado en las múltiples actividades que se disfrutan en el Centro Cultural y en otros espacios públicos. La Secretaría de Cultura incentivó a que la comunidad se apropie de las propuestas para celebrar el aniversario de la ciudad y que no quede en un simple acto protocolar.

El 24 de julio de 2013 se inauguró el Centro Cultural de Rada Tilly que contiene un auditorio, una sala de conferencias y proyección, un espacio de lectura y una biblioteca especializada. El espacio público rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para los artistas de la región, que pudieron disfrutar de una serie de capacitaciones y habitualmente pueden presentar sus propuestas al público.

Es por eso que la Secretaría de Cultura de la villa balnearia planificó sus actividades para celebrar el aniversario de la localidad tomando como eje ese espacio. Su titular, María José Abeijón, explicó que durante este mes se realizan distintas iniciativas para todas las edades.

La cartera cultural buscó innovar en los festejos por el aniversario y propuso que los vecinos tengan un acercamiento entre ellos a través de la entrega de un presente.

"Las propuestas buscan que cada persona de la comunidad tome un rol en estos festejos, por eso invitados a que los vecinos se regalen entre ellos. Nosotros pensamos que el gesto construye y que entregar un presente a un vecino desconocido o a una persona que recien llega a Rada Tilly puede ser una buena forma de festejar el aniversario. Tiene que significar que nos juntemos para festejar”, sostuvo Abeijón.

Las propuestas también buscaron que el aniversario no se trate solamente de un acto protocolar, sino que la comunidad tome como propio los festejos y pueda reflexionar sobre el hecho de vivir en comunidad.

"Queremos que no sea un festejo que este marcado por un acto oficial o solo una invitación desde el municipio, sino que la comunidad lo tome como propio. Tenemos que festejar que vivimos en comunidad en el día del cumpleaños de la ciudad. No festejamos que se firmó un decreto y no queremos que sea solamente una cuestión formal, sino que nos acerquemos desde los actos cotidianos a este festejo", aseguró la funcionaria.

Por otro lado, Abeijón valoró la apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad en los últimos años en la villa balnearia. “La gente tiene muchísima participación y cada vez que hay una actividad te recomienda cómo hacerla el próximo año o se ofrecen para ayudar a mejorarla. Eso garantiza que la comunidad no solo esté comprometida con su lugar de pertenencia sino con los mismos vecinos”, indicó.





EL CENTRO CULTURAL COMO

PUNTO DE ENCUENTRO

Abeijón nació en Comodoro Rivadavia pero su infancia estuvo marcada por las visitas de fin de semana a Rada Tilly, a donde su abuelo llegó para trabajar. Es por eso que cuando volvió de cursar sus estudios universitarios decidió instalarse en la villa de forma definitiva.

La funcionaria, conocedora de la historia de la comuna, valoró al Centro Cultural como un espacio innovador y representativo para la región donde pueden convivir diferentes actividades que significan un gran aporte para toda la comunidad.

"Es un espacio de testeo. En estos años en que la población creció, fuimos viendo que crece la participación de la gente como público y que es la comunidad la que pide y marca el rumbo de las distintas actividades que vamos planificando para los meses siguientes o en algunos casos, el próximo año”, manifestó Abeijón.

"Esto para nosotros es valioso y marca un crecimiento porque en Cultura todos son momentos de desarrollos y procesos sociales, y en Rada Tilly hubo un gran desarrollo desde lo deportivo y lo cultural que se puede ver en la calle a través de los distintos grupos que están en las plazas o espacios públicos”, añadió.

La secretaria de Cultura también celebró el crecimiento de los artistas locales a través de las capacitaciones en el Centro Cultural. “Hay muchos artistas de Rada Tilly que venían trabajando, que venían desarrollando su lenguaje en distintas maneras, pero de forma esporádica y al tener un espacio donde pueden exponer y recibir una capacitación que permita desarrollar sus técnicas y conocimientos, les permite exponer en otros lugares”, subrayó.

"Nosotros tenemos generalmente nuestros Centro (Cultural) completo. Las fechas están completas siempre y eso nos genera una enorme satisfacción porque significa que es un sinónimo de representación para muchos artistas”, sentenció.