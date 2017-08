La conectividad, el guanaco y el abandono de los campos

En la reunión de la Comisión de Economías Regionales, Pequeña y Mediana Empresa del Senado que se reunió ayer al mediodía, se abordó junto al Coninagro la situación de las economías regionales. En ese marco, el senador nacional Alfredo Luenzo, de Chubut Somos Todos, planteó la necesidad de avanzar con proyectos presentados de su autoría como el de establecer la conectividad en las zonas rurales de la provincia del Chubut y también controlar la superpoblación del guanaco, “que provoca serios inconvenientes a los habitantes” de este territorio patagónico.Luenzo señaló que el cooperativismo es fundamental para los pequeños y medianos productores chubutenses al destacar “las posibilidades que podríamos tener si el Coninagro se involucra en algunos temas centrales que nos preocupan como la conectividad, que es un grave problema que tenemos en la Patagonia argentina".EL GUANACOEl senador también se refirió al control de la población del guanaco, ya que “está compitiendo directamente con nuestra producción primaria que es la producción de lana de oveja y esto hay que resolverlo”, indicó."No podemos permitir que siga siendo la presencia del guanaco una plaga compitiendo inclusive con un sector de la economía como lo es la ovina, que es central para nosotros", sostuvo.En ese contexto Luenzo agregó que desde el Coninagro “se comprometieron a trabajar en este tema y sobre qué tipo de sustentabilidad le vamos a dar al guanaco desde un punto de vista más comercial. No creo que la solución sea la matanza por la matanza misma para dejar el espacio que en otra época tenía la ganadería ovina. Hay que buscar el equilibrio a un tema que realmente nos preocupa”, fundamentó el legislador.Según Luenzo, son temas que deben formar parte de la agenda del Coninagro, ya que si bien el organismo "hoy no tiene presencia en la provincia del Chubut, hay cooperativas que deberían sumarse y voy a trabajar para eso”.“La fruta fina también es un problema y la logística que tienen algunas producciones es otro de los temas que se abordan permanentemente. Cuando nosotros ponemos en contexto cuál es la política en favor de la ruralidad es porque tenemos cosas para decir y aportar, y ojalá podamos sumarnos en la discusión que brinda a diario Coninagro con el Estado Nacional”, aseguró.350 CAMPOS ABANDONADOSAsimismo, el senador planteó ante Coninagro el despoblamiento que tiene el campo patagónico: “Nosotros en la provincia del Chubut tenemos 350 establecimientos abandonados, y en este sentido hemos trabajado en la figura denominada ´cuidador rural´ que es aquella persona que puede estar en la ciudad hoy, recibir un subsidio por desempleo o por otras circunstancias, y que no tiene realmente un rol activo con el efecto que esto tiene en las propias familias”.“Nosotros queremos transformar esa situación de emergencia transitoria y otorgarle al sector rural la posibilidad de recuperar alguna unidad productiva, de dignificar a esa persona que recibe ese subsidio por desempleo y dar la potencialidad que necesita el campo patagónico a partir de la presencia territorial”, acotó.Para Luenzo, "hay varios componentes en esto. Cuando hablamos de presencia territorial en la Patagonia, nos referimos a soberanía, y cuando hablamos de subsidio por desempleo estamos hablando de falta de trabajo. Creo que son dos aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para recuperar tantos campos abandonados que tenemos".A la reunión de la Comisión que preside el senador nacional Roberto Basualdo, fueron como invitados el titular de Coninagro, Carlos Iannizotto, y Silvina Campos, asesora económica.