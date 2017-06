La construcción creció en abril 10,5%, mientras que la industria retrocedió 2,3%

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, manifestó esta semana su confianza en que la crisis política que afecta a Brasil no influya en la supuesta recuperación de la economía argentina, en tanto que abogó por simplificar el comercio bilateral.

La actividad de la construcción se expandió un 10,5% interanual en abril, mientras que la industria retrocedió un 2,3% en similar período, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La actividad de la construcción sumo así su segunda suba interanual consecutiva y esto le permitió cerrar el primer cuatrimestre con un crecimiento acumulado del 3,8%.

El informe de la dependencia oficial también reflejó una mejora en el nivel del empleo. El Indec informó que en marzo el sector de la construcción contó con 424.638 trabajadores registrados, lo que representó un crecimiento del 3,1% en relación a febrero, y del 5,6% en el acumulado del primer trimestre.

Las perspectivas de crecimiento para el sector continúan siendo prometedoras, según la encuesta cualitativa que realizó el Indec entre empresarios que se dedican mayormente a obras públicas, como entre aquellos que hacen obras privadas.

Así, el 72,7% de los consultados que se dedica a la obra pública considera que la actividad continuará en aumento hasta junio inclusive, contra solo el 2,3% que prevé un retroceso, mientras que el 25% restante no percibe mayores cambios.

En tanto, entre aquellos que mayoritariamente hacen obras privadas, el optimismo es más moderado, y el 35,3% considera que la actividad aumentará, el 11,8% anticipa una merma, y el 52,9% no vislumbra mayores cambios.

A la hora de identificar las políticas que incentivarían al sector, las empresas que realizan principalmente obras privadas señalaron en primer lugar las políticas destinadas a la estabilidad de los precios (31,4%), a las cargas fiscales (22,5%), a los créditos de la construcción (16,7%) y al mercado laboral (16,2%), entre otras respuestas.

Los empresarios de la construcción que realizan principalmente obras públicas se inclinaron por políticas destinadas a la estabilidad de los precios (27,9%), a los créditos de la construcción (23,8%) y a las cargas fiscales (20,7%), entre otras respuestas.

Con respecto a la evolución de las necesidades crediticias para los próximos tres meses, 35,4% de los consultados dedicados a obras privadas dijo que no variarán, 29,4% que aumentarán, 29,3% que no toma créditos y 5,9% que disminuirán.

Entre los empresarios dedicados a obras públicas, 49,9% estimó que no variarán, 36,4% que aumentarán, 11,4% dijo no tomar créditos y 2,3% considera que no hay acceso al crédito.





LA INDUSTRIA SIGUE EN BAJA

En lo que respecta al plano fabril, el Estimador Mensual Industrial, EMI, con la baja del 2,3% en abril, sumó 15 meses consecutivos con saldos negativos en el cotejo interanual, y acumuló una merma de 2,4% en el primer cuatrimestre.

El sector automotor, influido por el estancamiento que presenta la economía brasileña, su principal destino de exportación, retrocedió 7,5% interanual, para cerrar el primer cuatrimestre con una suba de apenas el 0,2%.

Por su parte, el rubro metalmecánico aumentó en abril la producción 8,3% y el primer cuatrimestre acumuló una mejora de 0,8%, impulsado por la producción de acero crudo (15,1%), por la demanda de la construcción y el sector agropecuario.

En abril la producción de petróleo subió 0,5% interanual y recortó el resultado negativo del primer cuatrimestre al 3,2%.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, manifestó esta semana su confianza en que la crisis política que afecta a Brasil no afecte a la recuperación de la economía Argentina, en tanto que abogó por simplificar el comercio bilateral.

“Esperemos que se separe la crisis política de una eventual crisis económica. El comercio en los últimos años había caído fuertemente y por eso la situación ha tenido un impacto bajo en el intercambio”, dijo Cabrera en diálogo con periodistas.

El funcionario indicó que para mejorar el proceso de integración productiva “es necesario que haya más diálogo entre las pymes” de los dos países, y consideró que “es un ejemplo” el acuerdo automotor vigente para el sector que contempla una planificación del tipo modelo que se produce en cada país.