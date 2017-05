El Patagónico | Regionales | ELECCIONES 2017 - 13 mayo 2017 La Convención de la UCR habilita al partido para entablar alianzas La Convención provincial del radicalismo sesionará esta tarde en Trevelin. En el encuentro, el máximo organismo de conducción elegirá a sus nuevas autoridades y avalará al partido a entablar diálogo con otras agrupaciones para conformar alianzas o frentes electorales de cara a los comicios nacionales de octubre. La suerte de la alianza Cambiemos, cuya continuidad se descuenta, y el panorama provincial también formarán parte del orden del día.

Hoy a las 15, en Trevelin, la Convención Provincial del radicalismo buscará concretar la reunión y la elección de nuevas autoridades, algo que no pudo efectuarse el 4 de marzo cuando en Trelew y luego de elegirse a César Herrera como nuevo presidente del Comité, no se alcanzó quórum para sesionar.

Los candidatos para la presidencia son Margarita Green, de Trevelin y José Luis Punta, de Trelew. Si bien ambos provienen de distintas líneas, para el armado de la Convención no hay tantas diferencias como cuando César Herrera, el 4 de marzo, se impuso por un solo voto a Raúl Barneche como presidente del Comité.



ALIANZA Y CAMBIEMOS

En el orden del día de la Convención, luego de generarse la nueva conducción, figuran la autorización al Comité Provincia para entablar alianzas, se discutirá sobre Cambiemos y posiblemente se hable de la actualidad provincial.

En diálogo con El Patagónico, César Herrera confío en que hoy "pueda darse el quórum" para que la Convención sesione y elija a sus nuevas autoridades. En relación al resto del orden del día, el presidente del Comité consideró: "estamos esperando la autorización para hablar con otros partidos y también que se decida la continuidad de Cambiemos".

Acerca de este último punto, el ex concejal insistió en que "la posición de todo el radicalismo, creo, no es solo darle continuidad a la alianza, sino consolidarla". Y consideró que para ello "hay que hablar en firme con el PRO para no solo definir candidatos, como están planteando algunos, sino para prepararnos para ser gobierno en 2019".

Finalmente, sobre la situación provincial, el dirigente radical indicó: "seguramente se hablará, pero está claro que la provincia está muy complicada en estos momentos ya que los únicos fondos y obras que se están recibiendo o desarrollando son las que se impulsan o llegan desde el Gobierno nacional".







