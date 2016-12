La cooperativa afirma que sin la suba de agua y cloacas no llega a cubrir los costos operativos

El planteo de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada ( SCPL ) se produce mientras el Concejo Deliberante analiza, ya en comisión de receso, la composición de la nueva tarifa para los servicios de agua y cloacas que pide la prestadora, basada en la suba del agua en block -fijado por Provincia y cuyo nuevo precio deberá pagarse a fin de enero- y los mayores costos salariales asociados a la paritaria del sindicato de Obras Sanitarias.Brindar el servicio de agua a Comodoro Rivadavia tiene un costo trimestral de 83 millones de pesos, según el proyectado por la entidad para los próximos meses. Ese costo comprende dos ejes centrales como incidencia: el salarial, que impacta con el 50% del monto, mientras la compra de agua incide con otro 35%. El 15% restante se compone de insumos varios como combustibles, lubricantes y elementos necesarios para la prestación.Según planteó Fernando Lebrún, gerente comercial de la SCPL, la entidad elevó toda la información necesaria para fundamentar el aumento parcial de tarifa que se requiere. "El agua en block aumentó un 60% y se va a aplicar sobre los consumos de diciembre, y nosotros necesitamos poder trasladar ese mayor costo al usuario", señaló.PEDIDOSEl gerente expuso que la primera nota pidiendo adecuación tarifaria data del 30 de agosto, presentada al Ejecutivo municipal -poder concedente- con copia al Concejo Deliberante, mientras en línea paralela se desarrollaban reuniones con el Ente de Control, con el cual más allá de auditar los números vinculados a los servicios públicos se enfocaban en las cuestiones operativas, para poder dar respuesta a las problemáticas en la calle."Habíamos solicitado la adecuación de tarifas y que se acepte el trabajo del Consejo Consultivo con la tarifa de referencia", señaló Lebrún. Indicó que ese Consejo integra a los referentes políticos de provincia y municipios, a los gremios y a las prestadoras.Mientras este eje es uno de los puntos cuestionados por los concejales, en función de que a lo largo de 2016 Comodoro Rivadavia no fue convocada a ninguna reunión de ese Consejo Provincial y que por otra parte implica darle potestad tarifaria a un organismo de otra jurisdicción cuando es facultad del Concejo, Lebrún planteó que la anterior tarifa autorizada en esta ciudad ya había sido la de referencia establecida por el Consejo Consultivo."Nosotros explicamos nuestro objetivo en reuniones; luego el Concejo le encargó al Ente de Control que emitiera un informe y para eso les dimos toda la documentación que tiene que ver con nuestra estructura de costos. Y cuando planteamos el ajuste de acuerdo a la tarifa de referencia se consensuó la posibilidad de dar una parte ahora y otra en marzo", resumió.Añadió que el Ente pidió la información vinculada a la evolución de aumentos salariales y sobre esa base se había determinado que un aumento del 30% para el servicio sería viable para cubrir esa parte de la estructura, y analizar luego el segundo aumento complementario.A lo planteado, Lebrún añadió como nuevo hecho el aumento mencionado en el agua, que repercute con un 60% sobre el 35% del costo total que implica ese ítem en el costo del servicio. En esa línea, informó que la semana próxima presentarán una nota al Ejecutivo municipal en reclamo a de un ajuste complementario."2016 fue un muy buen año para nosotros en cuanto a lo que pudimos hacer por mejorar la prestación, a pesar de que hay mucho que hacer todavía. Si no tenemos tarifa para cubrir costos de prestación corremos riesgo de no poder sostener el año que viene todo lo bueno que hicimos en saneamiento durante este año. Necesitamos cubrir los costos de prestación y sin tarifa no podemos hacerlo", señaló. Y agregó que el último aumento en el servicio se había dado en 2015.