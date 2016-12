La coreografía navideña de ocho hermanos que es furor

Antes de Navidad, los ocho hermanos se reúnen y preparan una coreografía con canciones alusivas a las celebraciones de fin de año. Filman el baile y lo comparten en Facebook y YouTube. Pero, parte de la magia es que siempre utilizan ropa de su mamá.





El video de este año ya pasó las 3,7 millones de reproducciones en Facebook y está cerca de los 2 millones en YouTube. Fue publicado el pasado 29 de noviembre. "Este es el quinto video del baile de Navidad anual en una familia de ocho hijos. Todos estamos usando sweaters navideños de nuestra mamá. Asegúrense de estar atentos a nuestros movimientos", escribió en la descripción del video Ammon Orgill, uno de los hermanos.

En la publicación de Facebook, Ammon también explicó que esta coreografía incluye la canción Juju on That Beat, el Mannequin Challenge (reto del maniquí) y la música de Pentatonix y Mariah Carey.

En el famoso coro de "All I want for Christmas is you", parte de los hermanos hacen acrobacias, mientras los otros siguen bailando bastante coordinados. El trabajo previo a la grabación del video es evidente.

"Definitivamente ahora lleva más tiempo", explicó Ammon acerca de la intensa práctica para cada baile al portal ABC News.