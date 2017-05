El Patagónico | País/Mundo | DELITOS DE LESA HUMANIDAD - 04 mayo 2017 La Corte declaró aplicable el 2x1 para los delitos de lesa humanidad La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos.

Por decisión de la mayoría de sus integrantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el cómputo del 2x1 para delitos de lesa humanidad.

De esta manera, la ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, y reduce el cómputo de la prisión, será aplicada a la categoría de crímenes cometidos en contra de la humanidad.

A favor de la medida votaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosenkrantz y Carlos Rosatti. En disidencia se manifestaron Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos.

En un voto conjunto, los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales y constitucionales, y sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna, concluyendo que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos.

Asimismo destacaron su apego al precedente "Arce" donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia.

En tanto, el juez Rosatti argumentó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, "pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes".

Por otra parte, Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. "Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial", remarcaron en sus fundamentos.

Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, aseguró que está "de acuerdo" con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad si el mismo "está ajustado a la ley".

"Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley", subrayó el funcionario nacional. Al ser consultado sobre la decisión judicial del máximo tribunal que avaló la aplicación de esa ley en casos de delitos de lesa humanidad, Avruj señaló: "Acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2x1".



"BORRARNOS DE LA HISTORIA"



La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que permite aplicar el cómputo del 2x1 en delitos de lesa humanidad. "El Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya", señaló.

"Estoy muy mal con el 2x1 que acaba de autorizar la Corte", dijo en declaraciones a radio AM 750.

En este marco, de Carlotto apuntó contra la gestión del presidente, Mauricio Macri. "El Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya. Ahora quieren fusilarnos en una movida tan terrible", sostuvo.

"Este Gobierno ha traído el olvido y el desprestigio, hasta han tratado de curro a los derechos humanos", dijo la titular de Abuelas.

Respecto al fallo, consideró que "debe ser único en el mundo". "Habría que consultar dónde ha pasado una cosa semejante", añadió.

En declaraciones a C5N, el abogado especialista en Derechos Humanos, Marcelo Parrilli, sostuvo que el fallo de la Corte "busca suavizar las penas y abre la posibilidad de una amnistía", para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

"Es un fallo inconstitucional que va en contra de todos los tratados internacionales", consideró Parrilli. En ese sentido, dijo que "el dos por uno no se puede aplicar porque está derogado por la ley vigente" y porque no es válido "en delitos de lesa humanidad".

En tanto, consideró que los jueces de la Corte están en "sintonía con Cambiemos" y que de los tres poderes del Estado, "la Justicia es el menos democrático".



Fuente: