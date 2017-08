El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 11 agosto 2017 La Corte Suprema envió a la Procuración la apelación de Menem para ser candidato El actual senador nacional presentó un recurso después que la Cámara Nacional Electoral resolvió días atrás que no podrá ser precandidato en las primarias del domingo. Es como consecuencia de las condenas penales que tiene en su contra, entre ellas la de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para cargos públicos que se le impuso por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.

La Corte Suprema de Justicia envió a la Procuración General de la Nación el recurso del senador nacional y expresidente Carlos Menem contra la sentencia que le impide ser precandidato a renovar su banca por La Rioja en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del domingo.

Con la firma de todos sus miembros, la Corte pidió que la Procuración dictamine sobre el recurso presentado por Menem contra el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilitó la vía judicial ante el máximo tribunal, pero sin suspender su decisión.

"Queda suficientemente preservada la jurisdicción de esta Corte para dictar -con posterioridad a las elecciones primarias que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto- una sentencia útil que resuelva la cuestión planteada, a la par de no comprometerse la regularidad del acto eleccionario", consignó el máximo tribunal.

El recurso de Menem, firmado por quienes fueran sus exministros Carlos Corach y Rodolfo Barra, llegó físicamente a la Corte a alrededor de las 11, cuando el máximo tribunal concluía un acuerdo.

La CNE resolvió días atrás que el expresidente no podrá ser precandidato a senador nacional en las elecciones debido a las condenas penales que tiene en su contra, entre ellas la de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para cargos públicos que se le impuso por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.

En su sentencia, los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, aclararon que su decisión "no importa desconocer las altas responsabilidades institucionales que el señor expresidente de la Nación ha desempeñado, ni prescinde de la presunción de inocencia de la que goza" hasta que no quede firme esa condena.

Esa condena, dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, luego que Menem fuera absuelto por un tribunal oral en lo penal económico, fue apelada por la defensa de Menem y también deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, Menem fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos a ministros y funcionarios de sus gestiones presidenciales, entre 1989 y 1999 y es investigado por el presunto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos, centenares de heridos y multimillonarios daños materiales.

Días atrás la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento que Menem tenía dictado en la causa por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero.



Fuente: