El Patagónico | BIZ - 02 septiembre 2017 "La crisis es conceptual no es una cuestión de plata" El publicista Rodrigo Figueroa Reyes analizó el momento que atraviesa el sector. Decidió relanzar el FIAP para debatir el futuro del negocio.

Con 30 años de experiencia en el mundo de la publicidad, Rodrigo Figueroa Reyes comenzó en los tiempos en que "un spot de televisión era todo" y ahora con la agencia FIRE Advertainment, que fundó hace 15 años, apunta a la comunicación multiplataforma para conectar a las empresas con las audiencias.

Con la intención de recrear un ámbito de debate de las ideas sobre el futuro del sector, el CEO y fundador de FIRE relanza en la Argentina el Festival Iberoamericano de Publicidad (FIAP), que se realizará entre el 3 y 6 de septiembre. "Queremos que sea el Foro de Davos de la comunicación", aseguró.



Periodista: ¿Por qué decidió comprar el FIAP que estaba un tanto devaluado?

Rodrigo Figueroa Reyes: Es cierto que estaba caído, pero tiene un valor muy fuerte, que es la marca. Este evento cumple 48 años, y el primer plan de negocios es rumbo a los 50 años en 2019. Va a tener forma de festival, y para eso el primer cambio fue traer el FIAP nuevamente a la Argentina.



P.: ¿Qué formato va a tener?

R.F.R.: Jugamos con las 4 letras del nombre. La F es de fiesta, en donde haremos una bienvenida; la I de innovación en donde haremos el primer día para emprendedores con cuatro expositores que les van a hablar a más de 120 startups; el tercer día es la A de audiencia con la idea de enfocar en cómo hablarles a los adolescentes, y la P de premios con la entrega de distinciones y una disertación de Andrew Keller, director creativo global de Facebook.



P.: ¿Este relanzamiento qué plantea hacia al futuro?

R.F.R.: Que inscriban piezas para premiarlas el último día es la cereza del postre, pero nuestro sueño, dicho como una exageración pero para que se entienda, es que el FIAP se convierta en el Foro de Davos de la comunicación. Que los medios, los anunciantes, las agencias, las centrales de medio y redes sociales, todos los jugadores de la industria tengan un lugar en donde se discuta lo que está pasando.



P.: ¿Cuál es la actualidad de la industria?

R.F.R.: Hace 30 años era todo un spot, de 15 años a esta parte ya sólo con el spot no alcanza y ahora pasa por la comunicación multiplataforma, y dónde encuentro la audiencia. Se habla mucho de crisis. Creo que la crisis es más conceptual que de plata. En el fondo lo que pasa es que a todos nos sacaron de la zona de confort. El anunciante en esto está mucho más preparado que las agencias porque tiene un presupuesto que es mayor que hace 10 años, la diferencia es que no lo usa solamente para las agencias y los medios tradicionales. Lo que se está barajando es hacia dónde vamos, pero también hay otro tema que es si las redes sociales son los que se van a

llevar toda la plata, y yo creo que no porque los medios tradicionales están encontrando su lugar. Hay más plata, pero para repartir en muchos más jugadores.



P.: ¿Y el consumidor dónde queda?

R.F.R.: Lo primero es lograr que te vean. Hoy la polución de mensajes es tan grande que realmente es una epopeya lograr que la gente te vea. No hay un gran diferencial de producto, sino que hay un gran diferencial de promesa acompañada de producto y esa promesa tiene que estar acompañada de un mensaje que te movilice. Hay que pensar en un mensaje multiplataforma y agudizar el ingenio para analizar en dónde encuentro a las personas a las que quiero llegar con el mensaje.

Fuente: