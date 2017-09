El Patagónico | Regionales | CRISIS TEXTIL - 17 septiembre 2017 La crisis vuelve a amenazar al sector textil en Chubut Después del cierre de la planta que Guilford tenía en Comodoro Rivadavia, la compañía Sedamil -que opera en Trelew- planteó adelantar vacaciones a los empleados del sector Tintorería o iniciar un esquema de suspensiones por turno. Las opciones fueron rechazadas por los empleados. Mientras, los gremios exigen medidas al Gobierno nacional, ya que la industria textil se ve directamente perjudicada por la apertura de las importaciones desde China.

Guilford, Dalí y SP en Comodoro Rivadavia, Pepsi en Trelew, Cerámicas San Lorenzo en Puerto Madryn y la empresa Soriano en Gaiman son algunas de las firmas que sienten o hicieron sentir el efecto de la crisis en Chubut, dejando a cientos de trabajadores desempleados.

Los datos oficiales son preocupantes. Según el último informe del INDEC, solo en los aglomerados Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y Rawson -Trelew hay 11 mil desocupados, es decir el doble de lo que existía un año atrás.

Y el futuro tampoco es alentador teniendo en cuenta que en la última semana el Sindicato de Petroleros Privados Chubut oficializó que habrá despidos en el yacimiento El Tordillo que opera Tecpetrol, luego de que la operadora quisiera ejecutar 200 desvinculaciones.

Mientras, en Trelew, la compañía textil Semadil, intentó aplicar un plan de emergencia que fue rechazado por los trabajadores y por los representantes del Sindicato de Empleados Textiles y Afines (SETIA) y de la Asociación Obrera Textil (AOT).



UN CONFLICTO EN PUERTA



Según confirmó Jornada, ayer la empresa que tiene sede en el Parque Industrial de esa ciudad y que hace 9 meses mantiene suspendido al personal de la sección Hilandería, planteó una medida de emergencia para el sector Tintorería, que consistía en adelantar las vacaciones a los empleados o iniciar un esquema de suspensiones por turno.

Así todo parece indicar que hay un nuevo conflicto en puerta para la industria textil de Chubut, luego del cierre de la planta que Guilford tenía en Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia donde 200 trabajadores quedaron desocupados sin cobrar sus quincenas y sus indemnizaciones.

La empresa Sedamil tendría alrededor de 390 trabajadores en Tintorería, además de los 107 suspendidos de Hilandería. Con el conflicto en puerta, el secretario general de SETIA, Juan París, cuestionó a la firma y la acusó de importar productos textiles.

"Acá la gerencia lo desconoció, dijo que mentimos, pero hay pruebas de que a través de la aduana de Río Grande están entrando hilado que procesaban los compañeros de hilandería, por eso los dejaron en la calle", denunció.

"Los compañeros no quieren quedarse en la calle, quieren trabajo digno", agregó en un mensaje directo al Gobierno nacional que permitió la apertura de las importaciones.



QUILMES AMENAZA A LOS DESPEDIDOS DE PEPSI



Lo cierto es que ese no es el único conflicto que vive Trelew, ya que todavía no se destraba el reclamo por el despido de trabajadores de la envasadora de Pepsi, perteneciente a Cervecería y Maltería Quilmes.

Hay que recordar que el 29 de mayo, autoridades de la empresa llegaron sorpresivamente desde Buenos Aires a Trelew y en medio de una jornada de capacitaciones anunciaron el despido de 48 trabajadores y el cierre de la envasadora en Chubut por "la necesidad de mantener la productividad para hacer sostenible el negocio".

Decididos a mantener sus puestos laborales, los trabajadores despedidos tomaron la planta. Sin embargo, la empresa mantuvo su postura y finalmente fueron indemnizados con sus respectivas liquidaciones finales.

Tras esa decisión, los desocupados decidieron formar una cooperativa para la distribución de alimentos y pidieron que la empresa les ceda las instalaciones, lo que la compañía rechaza, amenazando ahora con iniciar acciones legales "para garantizar la libre disponibilidad de los bienes así como el normal ingreso y egreso a su propiedad".

En su argumento la firma asegura haberles ofrecido un aporte de 5 millones de pesos a los trabajadores y un autoelevador, con el fin de facilitar la puesta en marcha de la Cooperativa de Trabajo Aguas y Sodas Reko Patagonia para que comercialice alimentos no perecederos.

