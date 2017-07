La DAIA reclama que se avance con juicios en ausencia en la causa AMIA

La Argentina "tiene una deuda de justicia con la sociedad en general y con la comunidad judía", un problema focalizado en "el Poder Judicial" que debe tener "un cambio copernicano" porque de otra forma "el país no tendrá futuro", dijeron ayer dirigentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en la víspera del 23° aniversario del atentado a la AMIA, al tiempo que reclamaron que se avance en el juicio en ausencia de los acusados iraníes por la voladura de la mutual.

El autor de la frase fue el vicepresidente 1° de la DAIA, Alberto Indij, en un encuentro de la cúpula de la institución con periodistas. Indij, quien subrayó que no se trata de una posición aprobada por el Consejo Directivo, precisó que el problema se centra "en la Justicia Federal, sustancialmente en el fuero penal".

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, agregó: "el problema sería en el Consejo de la Magistratura, que se ha politizado, se ha desnaturalizado" y en una alusión a Brasil, agregó: "necesitamos jueces libres e independientes, como hay en otros países, donde los jueces se animan a analizar a los dirigentes".

La introducción más afín al aniversario de hoy estuvo a cargo de Luis Grynwald, vice 2°, quien dijo: "así como seguimos pidiendo justicia a más de 70 años del fin de la guerra mundial, así como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo siguen pidiendo justicia a más de 40 años de la dictadura, nosotros no podemos, a 23 años del atentado a la AMIA, menos que pedir justicia. Nunca vamos a dejar de pedir justicia".

Indij, también, respecto a su queja sobre el funcionamiento de la Justicia Federal y del organismo de control el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, indicó: "la DAIA no pone ni saca funcionarios públicos".

En respuesta a una consulta sobre la posición frente a la acusación por encubrimiento que pesa sobre el extitular de la DAIA Rubén Beraja, Indij, que es abogado, opinó: "hasta tanto no exista sentencia judicial no sabremos si hubo encubrimiento", pero "me niego a creer que un miembro de la comunidad judía no quiera conocer lo que pasó en los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA".

No obstante, agregó: "no debería presidir la DAIA alguien que tenga actividad financiera, porque ante una situación determinada se puede prestar a malas interpretaciones".

Los directivos de DAIA señalaron que la semana pasada se entrevistaron con el canciller Jorge Faurie, quien se comprometió a seguir actuando para que los alertas rojas de Interpol para la detención de los ciudadanos iraníes acusados de haber participado en el atentado de 1994, que vencen en diciembre de 2018, sigan vigentes luego de esa fecha. Ese alerta roja es para ocho ciudadanos iraníes, de los cuales ya han muerto tres.

Los dirigentes de la colectividad judía impulsan que se avance en la legislación que permita el juicio en ausencia. "Los que tienen que definir políticamente si esto corresponde no somos nosotros, pero creemos que debería sancionarse", afirmó Cohen Sabban.

"Creo que la República Islámica de Irán debe entregar a las personas acusadas, pero no creo que lo haga", agregó.

"Sabemos que existen muchos cuestionamientos al juicio en ausencia. Muchos familiares de víctimas del atentado no están de acuerdo porque entienden que sería cerrar el tema sin resolver sobre las responsabilidades de la conexión local, pero también es cierto que la causa AMIA no avanza desde hace años", terció en este punto Indij.