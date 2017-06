El Patagónico | Regionales | ACUERDO MINERO - 07 junio 2017 La decisión de firmar o rechazar el Acuerdo Minero queda en manos de Alicia Kirchner La primera provincia en anticipar su rechazo fue Chubut, en tanto que hasta ayer sólo aceparon convalidarlo los gobiernos de Salta, Catamarca, San Juan y Río Negro, mientras que otros, como el de Santa Cruz, aún no se expidieron.

Caleta Olivia (agencia)



La gobernadora deberá decidir a la brevedad si Santa Cruz firma o rechaza el Acuerdo Federal Minero propuesto por el gobierno central. Literalmente ello lo dio a entender el vicegobernador Pablo González, quien la representó el martes en la reunión que mantuvo el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y representantes de provincias que poseen yacimientos mineralíferos en explotación en etapa de proyectos.

Vale señalar que las conversaciones sobre este tema se venían realizando desde principios de este año con funcionarios de la Secretaría de Minería que encabeza Daniel Mellán.

Se esperaba que el martes se firmara el acuerdo pero el mismo tuvo que ser postergado una semana debido a posturas de algunas provincias que no congeniaban con el articulado del borrador al considerar que se avasallan competencias federales.

La primera en anticipar su rechazo fue Chubut, en tanto que hasta ayer solo aceparon convalidarlo los gobiernos de Salta, Catamarca, San Juan y Río Negro, mientras que otros, como el de Santa Cruz, aún no se expidieron.

González concurrió a la reunión acompañado por el ministro de la Producción, Leonardo Alvarez, y al finalizar la misma formuló declaraciones a la prensa recordando en principio que la Legislatura de Santa Cruz sancionó oportunamente y por unanimidad la ley que estableció el proyecto UNIRSE para materializar la responsabilidad social empresaria "que comprende un programa de servicios, inversión social, de salud, obras y adquisiciones de bienes".

Sin embargo, reparó que un artículo del proyectado Acuerdo Federal "se contradice con la norma provincial al establecer un porcentaje inferior" de ingresos para Santa Cruz, lo cual "no es aceptado por nuestra jurisdicción".



QUITA DE AUTONOMIA



Por otro lado evaluó que se pretende que esos ingresos sean destinados únicamente a obras de infraestructura "por lo cual se quita autonomía a la provincia".

En ese sentido, sostuvo que "nosotros estamos de acuerdo con incentivar las Pymes locales, el compre local y el empleo local y sobre tales puntos estamos trabajando fundamentalmente con CAPROMISA (Cámara de Proveedores), pero creemos que hay materias que son propias de las provincias".

Finamente indicó que en la reunión con Aranguren y Mella "se discutieron otros aspectos y se analizaron borradores para avanzar en la firma cuestión, la cual será evaluada por la gobernadora Alicia Kirchner".



EJES DE CONVENIO



A todo esto resulta oportuno mencionar que con el Acuerdo Federal Minero el gobierno nacional busca establecer políticas de Estado comunes a las que se aplican en las provincias, tales como los programas mineros para el desarrollo de las Pymes, el empleo y el compre local.

También propone una coordinación en materia ambiental minera con la incorporación de un equipo consultivo en gestión y otro de control de Ingresos Brutos devengados con un canon del 3% para las provincias que adhieran a la norma a dictarse, además de un esquema de acceso a los aportes federales para infraestructura minera.

Paralelamente establece un sistema de registro y catastro minero unificado y acuerdos en relación a la ciencia, tecnología e innovación.





Fuente: