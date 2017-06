Sonia Ivanoff, la abogada de Facundo Jones Huala, argumentó que la detención de su defendido se debe a un error administrativo y que la extradición del líder mapuche a Chile no será efectiva porque el pedido de captura en la Argentina caducó en agosto del año pasado. Señala que recuperará la libertad después de la audiencia que encabezará hoy el juez penal de Neuquén, Gustavo Villanueva.

La defensa de Jones Huala argumenta que no puede ser extraditado a Chile

Sonia Ivanoff asegura que Facundo Jones Huala no será extraditado a Chile y que su detención se produjo por un error administrativo.

Facundo Jones Huala fue detenido el martes, a las 18, cuando se dirigía hacia su comunidad que se encuentra en Vuelta del Río, cercana a El Maitén y Leleque, en Chubut. Fue en un operativo de Gendarmería Nacional sobra la ruta Nacional 40, en territorio rionegrino, entre el Bolsón y Bariloche.

Según su abogada Sonia Ivanoff, el personal de Gendarmería recibió el alerta que existía un pedido de captura nacional contra Jones Huala por lo que fue demorado a la espera de la resolución del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva.

Fue cerca de la medianoche del mismo martes cuando el magistrado ordenó que el líder mapuche sea traslado hacia la localidad de Neuquén para resolver su situación procesal.

En este sentido, Ivanoff explicó que la detención de Jones Huala se trató de un error administrativo ya que el pedido de captura nacional fue suspendido el 30 de mayo del año pasado y en agosto fue declarado nulo por parte del juez federal de Esquel, Guido Otranto.

"Facundo Jones Huala no tiene impedimento de tránsito en territorio argentino. De hecho, él se trasladaba a su comunidad sumamente preocupado por todas las circunstancias que viven allí hace diez días en la zona de Vuelta al Río", detalló la abogada.

Asimismo, la defensora de los pueblos originarios subrayó que la extradición a Chile del integrante de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) quedará sin efecto. "En Argentina, Facundo no tiene pedido de captura por lo que no podrá ser extraditado. Por ahí, si Facundo se encontraba en Sudáfrica, sí podría ser extraditado (por requerimiento de Interpol), pero en esta situación no es posible", ejemplificó.

Hay que recordar que Jones Huala es acusado en Chile de ataques incendiarios a campos y viviendas, entre otros delitos y tiene pedido de captura internacional.

Ivanoff sostuvo que su defendido se encuentra detenido en Neuquén a la espera de la audiencia de conocimiento que se llevará a cabo hoy, presidida por el juez penal, Gustavo Villanueva.

"Estamos esperando que venga el juez para llevar a cabo la audiencia y que Facundo recupere su libertad cuando se compruebe que no hay un pedido de captura nacional", indicó.

"Gendarmería hizo lo que tenía que hacer, pero no es su culpa. Es un error del Estado por no actualizar sus procedimientos y por no informar a Chile sobre la nulidad de su pedido de captura (en territorio argentino)", agregó.