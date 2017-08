"La desaparición de Santiago Maldonado es obra del Estado"

Esta mañana, la integrante de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas acompañada por la Comisión por la Memoria, y uno de los hermanos de Santiago Maldonado se entrevistaron con el juez Guido Otranto. A la salida del encuentro, con un sabor amargo por las respuestas, lamentaron que no se acelere la toma de testimonios en el Lof y que el juez evite utilizar el concepto de "desaparición forzada".

La Comisión por la Memoria se encuentra en Esquel, manteniendo diversas reuniones en el marco de la desaparición de Santiago Maldonado. Arribaron la directora del organismo, Sandra Raggio; junto al secretario Roberto Cipriano García, y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. Esta mañana fueron recibidos por el juez federal Guido Otranto. Al encuentro también asistió uno de los hermanos de Santiago.

Acompañaron a Otranto la Fiscal Federal Silvina Avila; y con el defensor federal Fernando Machado. Tras esos encuentros, los activistas ofrecieron una rueda de prensa en la vereda del Juzgado donde en primera instancia volvieron a pedir la "aparición con vida de Santiago". Sobre los dichos de Otranto lamentaron que "deslinda responsabilidades, cuando tendría que estar en el lugar donde la gente tiene que dar testimonio de lo ocurrido", esto en referencia al Pu Lof en Resistencia Cushamen en Vuelta del Río, donde fueron los incidentes el 1º de agosto con Gendarmería que hizo un operativo en el interior de la ocupación de tierras.

El magistrado admitió tener miedo, indicó "que no se siente seguro. Y si un Juez no se siente seguro, ¿cómo podemos estar nosotros?", recalcó la referente de Madres de Plaza de Mayo. Sugirió que "no va a ir solo, y además es un Juez de la Nación".

Agregó la miembro de la CPM que preocupa que el Juez Federal delegue en la Gendarmería la represión, y no se investigue "el secuestro de Santiago por parte de Gendarmería". En este contexto afirmó que "si la fuerza actuó sin un control, estamos todos fritos; esto es gravísimo con un Gobierno que está en el poder por votos, no por botas".

En el mismo tema sostuvo que no tendría que ser lo mismo el momento que se está viviendo, que cuando estaba la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. "Queremos que el Estado constitucional nos proteja, y nunca más tiene que haber una desaparición forzada en nuestro país", enfatizó.

En el mismo sentido que Otranto, la Fiscal Silvina Avila les dijo también que no puede ir a tomar testimonio al Lof Cushamen, porque teme que la vayan a tratar mal en esa comunidad, por lo que consideró que "se deslinda la responsabilidad hacia la Gendarmería y la ministro de Seguridad Patricia Bullrich". El planteo para Cortiñas fue lamentable ya que si la fuerza actúa recibe órdenes de la funcionaria, y caso contrario "los ciudadanos estamos desprotegidos".

De la misma manera la dirigente de Madres de Plaza de Mayo lamentó que pasaron 9 días, y los gendarmes que estuvieron en el operativo el 1º de agosto en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, no han sido llamados todavía a declarar.

Su firme postura es que "la desaparición de Santiago Maldonado es obra del Estado", y contó que el Juez Federal Guido Otranto, "no lo escuchamos hablar de una desaparición forzada, y solo expresó que no descarta ninguna hipótesis".