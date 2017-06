El Patagónico | País/Mundo - 21 junio 2017 "La deuda que contrajo el Gobierno es una hipoteca del futuro" "Son diez generaciones y 25 presidentes los que van a tener que pagar la deuda. La economía va perdiendo capacidad de generación de riquezas y de divisas", advirtió el diputado kirchnerista.

El ex ministro de Economía. Axel Kicillof, criticó la decisión del Gobierno de colocar un bono a 100 años de plazo por u$s 2.750 millones y dijo que "esa deuda es una hipoteca del futuro".

"Hay que detener el endeudamiento externo que está generando el gobierno de Macri, nuestro bloque advirtió que este endeudamiento era peligrosísimo", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

"Esto habla de una total irresponsabilidad. Esto es para sostener la fuga de capitales. La deuda a 100 años es a una tasa del 7.9, cuando México la tomó a una de 4%", agregó.

"Se están armando los pedidos de informes de este endeudamiento a 100 años. Este verso viene de la época del pago a los buitres. Esto no se va a usar para una obra de infraestructura", declaró en diálogo con el programa "Mañana Sylvestre".

"Son diez generaciones y 25 presidentes los que van a tener que pagar la deuda. La economía va perdiendo capacidad de generación de riquezas y de divisas", concluyó.

Por otro lado, y luego de la sorpresiva decisión del Gobierno el economista Guillermo Nielsen afirmó que la medida es "inconcebible" y un "error garrafal".

En diálogo con ámbito.com el profesional se mostró crítico con la determinación: "Yo no sé lo que se buscó, no logro entenderlo. Me parece inconcebible y un error garrafal, más teniendo en cuenta la cercanía con las elecciones".

En este sentido, Nielsen remarcó que la medida "no cambia el programa financiero" y que la colocación resulta un error ya que no se puede tomar semejante compromiso siendo "un país de frontera".

En cuanto al panorama político, el economista expresó que no sabe a ciencia exacta cuánto incidirá la medida en las próximas elecciones legislativas de octubre, ya que ahí juegan "factores emocionales".

Apenas conocida la noticia sobre la colocación, Nielsen la había calificado como un "delirio importante" en su cuenta de Twitter. "Con esta medida el Gobierno está diciendo que no confía en su política económica a futuro", detalló Nielsen consultado por este medio.

Además, el excandidato a jefe de Gobierno porteño criticó al diputado nacional del Frente Para la Victoria (FpV), Axel Kicillof. "Con tomas como esta 'se la dejan servida' a analfabetos financieros como él", dijo en referencia al último ministro de Economía del kirchnerismo, quien fue uno de los primeros en criticar la flamante colocación. Horas antes, Kicillof había afirmado: "Así no se puede seguir. El gobierno de (Mauricio) Macri se dispone a colocar deuda por un siglo. Sí, ¡100 años! Deuda que se va a pagar por 10 generaciones",

La nueva emisión ocurrió un día antes de que la banca Morgan Stanley Capital International defina si el mercado argentino deja de ser "de frontera" para elevarse a la categoría de "emergente", lugar que dejó de ocupar en el año 2009. El proceso formará parte de la Revisión Anual de la Clasificación del Mercado de 2017.

Esta situación será clave para el país ya que actualmente hay fondos internacionales que tienen prohibido ingresar en acciones argentinas debido a la categoría actual que ocupa nuestro mercado y se espera que, de concretarse la modificación, ingrese un importante flujo de fondos.

