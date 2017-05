El Patagónico | Regionales - 28 mayo 2017 La directora del hospital justificó el desplazamiento de enfermeros A partir de la medida de protesta que protagonizan los desplazados, la directora general del Hospital Zonal de Caleta Olivia, Patricia Zari, explicó que el grupo de enfermeros del Servicio de Emergencias Médicas que fue desafectado, no cumplía con la cantidad de horas mínimas que establece el Convenio Colectivo de Trabajo. Por esa razón se dispuso transferirlos a otras áreas del nosocomio y reemplazarlos.

El conflicto laboral se desató el miércoles 24 de mayo cuando la jefatura de Departamento Enfermería del Hospital Zonal notificó a 14 enfermeros de la guardia de emergencias que quedaban relevados de funciones en ese sector y serían desplazados a otras áreas.

Esa situación motivó que como medida de protesta, los afectados instalaran una carpa en el hall de planta baja y difundieran una carta abierta a la comunidad, argumentando que se los sancionaba por los insistentes reclamos que hicieron para mejorar la prestación del servicio.

En ese contexto denunciaron falta de equipamiento, ambulancias con deficientes condiciones de mantenimiento, días francos no reconocidos y pago de un ítem por trabajo insalubre, entre otros aspectos.

Mientras tanto, en declaraciones de prensa, la médica Patricia Zari, aseguró: "los enfermeros de ese sector no llegan a cumplir el cien por ciento de horas que se les exige por medio del Convenio Colectivo". Precisó: "sólo estaban cubriendo un 70 u 80 por ciento del tiempo real".

En sentido hizo alusión a una "contradicción" en la incurrieron cuando el viernes, a través de un programa informativo radial, dijeron que estaban trabajando al estilo japonés "pero estaba a la vista que permanecían en el hall del hospital" y no atendían pacientes, indicó la directora.

Asimismo, calificó como "falaces" otros dichos de los enfermeros desplazados del servicio de emergencias. Confirmó además que los mismos ya fueron reemplazados por otros que tiene suficiente capacidad profesional.



Respecto al convenio colectivo de trabajo (CCT) para este sector laboral, Zari detalló que el mismo estipula una carga horaria mínima de 120 horas "algo que cumplen todos los enfermeros de éste hospital", excepto los que venía desempeñándose en el sector guardia y generalmente cumplían no más de 94 horas y querían que se les computaran como doble.

En consecuencia evaluó: "hacen una mala interpretación de uno de los artículos del CCT, en el que se refiere a la paga doble de los fines de semana".

Por esta razón sostuvo: "tras un largo análisis de esta situación por parte de nuestro Departamento de Enfermería y de la Dirección Provincial de Enfermería se decidió que lo mejor era resolver de esta manera", es decir, que enfermeros de otros sectores vayan a cubrir los espacios vacíos que dejaban los de las guardias.

Además citó que ex profeso olvidaron de decir públicamente que por estar en servicio especial de emergencias, de acuerdo a un código que se acordó en paritarias, cobraban un monto adicional "que los demás enfermeros no lo tienen".



