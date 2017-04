El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 29 marzo 2017 La economía creció 1,1 % en enero Si bien se percibió una diferencia positiva con respecto a enero de 2016, el Estimador de la actividad económica marcó una merma del 0,5% comparado con diciembre último.

La economía en su conjunto creció durante enero el 1,1 por ciento en relación con igual mes del año pasado y quebró una racha de nueve meses con bajas interanuales consecutivas, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Sin embargo, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) estuvo en enero un 0,5 por ciento por debajo de diciembre.

El año pasado cerró con un retroceso de la actividad económica del 2,3 por ciento, y para este año el Gobierno estima que crecerá 3,5 por ciento.

La recuperación de la economía "está basada en la inversión y no en el consumo”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en declaraciones al canal de noticias C5N.

Explicó que en esta recuperación “existe mucha heterogeneidad sectorial, no le va igual a todos los sectores. El gasto social del gobierno subió un 70 por ciento. Pero la industria estuvo mal, en parte por Brasil en un 80 por ciento, y en parte por la recesión local, porque nuestra industria depende mucho del consumo".

Como reflejo de esta situación, durante enero, la actividad industrial cayó 1,1 por ciento interanual, a pesar de una recuperación coyuntural del 71 por ciento en el sector automotriz.

Dujovne adelantó que durante este año “el sector agropecuario va a crecer 5 por ciento interanual, que no hubiera ocurrido sin eliminación de retenciones y tipo de cambio unificado".

Así, la cosecha de trigo que concluyó este mes alcanzó a las 16,5 millones de toneladas un 30 por ciento más que la campaña anterior mientras que la cosecha de maíz 2016/17 alcanzaría los 44,51 millones de toneladas, desde los 39,8 millones recolectados en la campaña previa.

Sin embargo, la cosecha total estaría en los mismos niveles que los del año pasado, un total de 58 millones de toneladas, por la menor siembre de soja, a expensas de la ampliación de la zona maicera, según estimaciones oficiales.

Dujovne también adelantó que el sector de la construcción presenta un gran dinamismo a partir de la reactivación de la obra pública.

"Hay un shock de inversión en infraestructura como nunca antes en Argentina”, dijo el ministro, en alusión a la decisión del Gobierno de duplicar la cantidad de autopistas para el 2019, ampliar aeropuertos, planes de vivienda e infraestructura en diversas provincias.

A pesar de esta mayor inversión en obra pública, que según las cuentas públicas tuvo un aumento del 60 por ciento interanual en los fondos destinados, el Indec registró una baja del 2,4 por ciento en el nivel de actividad del sector durante enero.

No obstante, Dujovne aseguró que "comienza a haber signos positivos de recuperación, y el termómetro para saber qué está pasando es el empleo. Hay una cuestión con la percepción, porque hubo un optimismo elevado al principio de la gestión. Y entonces algunas encuestas pueden ir para abajo. Pero el empleo lleva un trimestre de recuperación", explicó el ministro.

Dujovne, dejó en claro que el programa económico está "pensado en el largo plazo", y se mostró confiado en cuanto a los resultados de su implementación.



Fuente: