El Patagónico | País/Mundo - 27 mayo 2017 La entrevista a Cristina despierta múltiples repercusiones políticas El intendente kirchnerista de Escobar, Ariel Sujarchuk, dijo: "Cristina demuestra siempre que tiene una mirada estratégica y superadora, las broncas no son con ella, sino con algunos de sus exégetas".

Luego de que Cristina de Kirchner dijo en una entrevista exclusiva con C5N que se presentará a una eventual candidatura "si es necesaria", se desató una oleada de opiniones de dirigentes políticos sobre las posibilidades electorales de la ex presidenta.

El ex intendente de Quilmes y dirigente de UOM, Francisco 'Barba' Gutiérrez, sostuvo ayer que la única forma de que el peronismo gane en los comicios legislativos de octubre es "si está unido" y se preguntó "para qué quieren a Cristina senadora si puede ser candidata a Presidenta en 2019". "Vamos a ganar si el peronismo está unido. Acá no se discute con Cristina sino con Macri. Para qué la quieren proponer de senadora si no necesariamente vamos a ganar con ella, vamos a ganar si el PJ está sólido", deslizó Gutiérrez en Radio Del Plata.

Según el dirigente de la UOM, "ahora hay que ganarle a Macri para poner límite a estas políticas" algo que "sólo puede hacer el peronismo" por lo que debe haber una "convocatoria a todos los sectores para dirimir las representaciones en las PASO, y para eso hay que tener un fuerte proceso de unidad".

El intendente kirchnerista de Escobar, Ariel Sujarchuk, dijo que "Cristina demuestra siempre que tiene una mirada estratégica y superadora, las broncas no son con ella, sino con algunos de sus exégetas".

El presidente de la UCR, José Corral, celebró la decisión de la ex mandataria de competir en las urnas. "Bienvenida su candidatura, pone blanco sobre negro y hace más transparente la decisión de los argentinos de cara a la elección, ya que tendrán que decidir si quieren seguir acompañando este cambio o volver al pasado, donde hubo un tercio de pobreza, déficit fiscal histórico, inflación y aislamiento del mundo, porque Argentina solo era socia de Venezuela e Irán".

El triunviro de la CGT y diputado nacional del Frente Renovador, hoy aliado al randazzismo, Héctor Daer, insistió con las internas. "Nosotros queremos discutir el futuro del peronismo, creemos que un desarrollo democrático en las PASO puede ratificar los liderazgos y las políticas. Hay que generar un debate político sin importar quién gana y quién pierde. Si se habla de elecciones, hay que ir", sostuvo en dia´logo con radio El Mundo.

Oliveto Lago, mano derecha en la Ciudad de la líder de la CC, Elisa Carrió, también consideró que la ex presidenta "está enroscada en su propio ego y no mira las necesidades de cambio de los argentinos tras doce años de gobierno kirchnerista, por lo que su postura es una postura del pasado, y el país ya optó por el cambio, y lo va a refrendar otra vez en la urnas este año".

El titular del PJ porteño y secretario general de los encargados de edificios, Víctor Santamaría, remarcó que "quedó claro que Cristina Fernández de Kirchner tiene la responsabilidad inherente de trabajar en beneficio de la patria y, en ese camino, debemos lograr la unidad de todo el pueblo Argentino".

El presidente del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, ya le ve como en las lista. "Creo que dio un paso más para que sea candidata porque si existe una persona que tenga mejores posibilidades para ganarle a Macri la elección. Dijo que fue muchas veces diputada y senadora, dos veces presidenta. La verdad que no se puede decir que está detrás del cargo. Es más, en 2015 podía ser candidata. Creo que hay algo de voluntarismo en mis expresiones porque para mí la mejor candidata en la provincia de Buenos Aires se llama Cristina Fernández de Kirchner", afirmó.

El diputado nacional del PRO, Eduardo Amadeo, dijo que "si es que se presenta va a seguir representando la Argentina del pasado, de la pobreza, de la corrupción. No tiene una sola autocrítica sobre la corrupción que no sólo está en los medios sino que está probada en la justicia", dijo el legislador macrista.

"Como ciudadana tiene todo el derecho a presentarse pero lo más impactante es que muestra su absoluta falta de autocrítica, sigue con la construcción de una realidad falsa que le hizo mucho mal a los argentinos, con inconsistencias en su discurso y sigue inventando su realidad", enfatizó Amadeo.



Fuente: