El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 31 agosto 2017 La Escudería Fela debutará por partida doble en el Callejero El piloto comodorense Luciano Farroni será uno de los que competirá el domingo cuando la categoría corra una nueva fecha de su campeonato. Los otros integrantes del equipo son Damián Fineschi y Juan Angel Rosso.

La Escudería Fela se estará presentando este fin de semana por primera vez en el Callejero de Santa Fe, una de las fechas más especiales del Súper TC2000 y que como ya es una costumbre presentará un formato doble con una carrera nocturna y otra diurna.

Los Ford Focus que se alistan en Carlos Paz bajo la dirección técnica de Sebastián Martino se lucirán de la mano de Damián Fineschi, Luciano Farroni y Juan Angel "Colo" Rosso, quien también tendrá su primera medida en el trazado costanero de la ciudad de la ribera.

Esta será la octava presentación del año y la categoría empieza a encarar el último tercio de temporada, una escala decisiva con puntaje doble antes de otra gran cita como serán los 200km de Buenos Aires; al término del fin de semana una buena cosecha podría mejorar sensiblemente las posiciones en el escalafón de pilotos, equipos y marcas.

El comodorense Luciano Farroni afirmó que "pasó mucho tiempo desde Oberá, todo un mes desde la última carrera lo cual nos ha dado mayor margen para llegar más preparados y con más trabajo en los autos. Es una fecha que el equipo no visita desde algunos años y si bien tiene mucha experiencia correrá con algo de desventaja para ponerlo directamente en la pelea. De todas maneras el que mejor logre adaptarse e interpretar el momento va a tener una buena ventaja. La variante nueva que se incluyó para esta edición parece muy interesante por lo que pude ver. Habrá que ver si es más áspero que el otro y qué tan rápido se puede llegar después para buscar un sobrepaso".

Por su parte, Juan Angel Rosso, sostuvo: "Santa Fe es completamente nuevo para mí, nunca competí en un callejero. Solamente lo vi por televisión así que va a ser todo muy nuevo. Voy con un pensamiento muy tranquilo, con la idea de hacer mi plan, de mejorar en cada salida a pista e ir adquiriendo confianza. No tengo ningún objetivo para esta carrera salvo el de sumar experiencia para el año que viene. Por ahora es eso, mantenerse siempre en pista, dar la mayor cantidad de vueltas. Va a ser un fin de semana difícil por eso estoy entrenando mucho para estar bien concentrado y focalizado para no cometer ningún error. Es un circuito en el que vas al límite y hay que cuidarse de los excesos"

A su turno, Damián Fineschi aseguró: "El callejero de Santa Fe es una carrera bien diferente a las demás. La categoría logró que tengamos carreras muy especiales y distintas entre sí durante el año, y esta no es la excepción; es un callejero con todas las letras. El desgaste para el auto y para el piloto es muy importante; correr de noche es un espectáculo único. Al ser debutantes como equipo podemos llegar a pecar un poco, sin embargo, el equipo demostró sortear muy bien esas dificultades y no veo por qué no lo podremos hacer aquí. Venimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para llegar bien parados a Santa Fe. Esperamos poder tener un buen fin de semana".





Fuente: