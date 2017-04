La Escuela 737 aún no puede reiniciar las clases

La Escuela 737 "Soldado Mario Almonacid" está ubicada entre las avenidas Roca y Lisandro La Torres, una de las zonas más afectadas por el temporal, ya que el canal evacuador que se encuentra emplazado en este sitio quedó totalmente destruido.

Ante tal situación es que el establecimiento educativo permanece sin actividades para los alumnos, y su directora, Florencia Caro Lancaster, pidió "la ayuda de la Sociedad Cooperativa, que se acerque y desobstruya el canal para que no corran por la calle los afluentes cloacales".

"No podemos comenzar las clases por este tema, sin embargo seguimos realizando asistencias a las familias de nuestros alumnos que necesitan agua, alimentos y demás. Esto es una medida preventiva, hasta que no arreglen esto no podemos volver a dar clases", describió la docente en diálogo con El Patagónico.

Asimismo, Caro Lancaster comentó el tránsito en la zona también perjudica y que "es un gran problema" para que la comunidad escolar pueda volver a retomar el trabajo en la institución.