La escuela Tao Dragón Kay culminó un exitoso 2016 El 4° Dan Alejandro Fritz y Sabrina Alvariño compitieron en el VII Campeonato de Artes Marciales en Perú, con grandes logros, mientras que Tasha y Gohan Fritz se destacaron en el Patagónico que se realizó el pasado fin de semana en El Bolsón.

El VII Campeonato del Mundo de Artes Marciales, realizado en Lima, Perú, tuvo la presencia de dos comodorenses que no pasaron desapercibido. Alejandro Fritz (4° Dan) y Sabrina Alvariño (1° Dan) viajaron con esfuerzo propio, y como es habitual se destacaron para regresar a Comodoro Rivadavia con medallas y varios logros que siguen engrandeciendo a la escuela Tao Dragón Kay.

Alejandro Fritz compitió en Forma mano vacía donde logró medalla de oro, en Armas regresó con el bronce mientras que en Combate y Rotura obtuvo preseas doradas. Por su parte, Sabrina Alvariño destacó sus logros que incluyen primer puesto en Armas, y medalla de plata en Mano Vacía. Pero vale destacar que ella viajo lesionada. Dos meses antes del ansiado viaje sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior en una rodilla, pero eso no impidió el viaje para competir. Debió cambiar algunos estilos, pero estuvo y regresó satisfecha.

Luego del viaje a Perú, la escuela ya tenía programado un viaje a la zona cordillerana del El Bolsón para estar en el torneo Patagónico donde además de Alejandro Fritz estuvieron Tasha y Gohan, quienes siguen el camino de sus padres y lograron medallas para Comodoro Rivadavia.

Tasha obtuvo primer puesto en Forma por equipo, segunda en Forma y tercera en Forma mano vacía, mientras que su hermano fue primero en Forma mano vacía, Forma por equipo y Forma en combate, sumando un tercer puesto en Armas.

El referente de la escuela también regresó con sus preseas y detalló: primero en Kata, primero en Kata con arma, y primero en Combate.

El certamen contó con la organización de marcos Molina, y hubo representantes de toda la zona regional como Bariloche, El Bolsón y también de Comodoro Rivadavia.

Por último, vale destacar que las clases no tendrán vacaciones y ahora se sumó un punto de encuentro más, dado que Alejandro Fritz llegó a un acuerdo para dictar clases en el club Náutico Comandante Espora. Los días son lunes y miércoles a partir de las 20:30. Los interesados pueden sacarse las dudas al 297 4162393.



