Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes - 09 febrero 2017 La escuelita de fútbol "Los Matadores" arrancará de la mano de Alexis Cabrera El ex jugador de Talleres de Córdoba firmó un convenio para abrir una sede en Comodoro Rivadavia, y comenzará a trabajar en marzo con ocho categorías. Se apunta a formar jugadores bajo la línea que tiene el club cordobés.

Un nuevo desafío deportivo afrontará en el 2017 Alexis Cabrera a partir de marzo. El club Talleres de Córdoba, donde jugó el ex CAI del 2007 al 2010, le ofreció abrir una sede de la escuelita de fútbol en Comodoro Rivadavia, y no dudó.

La iniciativa surgió de un llamado telefónico de un hincha de Talleres que lo llamó para saludar por su cumpleaños en diciembre último, y preguntó por qué razón no estaba trabajando para el club cordobés. Se habló con la dirigencia de la "T", con Marcelo Margorani, responsable de las escuelas de fútbol, y al poco tiempo y se llegó rápido a un acuerdo para que a partir de marzo comience a funcionar en la capital del petróleo la escuela integral "Los Matadores". Talleres tiene en total 107 escuelas en todo el país, y la más alejada está en Neuquén.

Alexis Cabrera se acercó a El Patagónico junto a Mario Corzo para brindar detalles del proyecto que comenzará a funcionar en tan solo tres semanas. "Me preguntaron si quería sumarme, y enseguida nos pusimos de acuerdo. Fue algo muy lindo, inesperado, pero dije que sí. Mi paso por Talleres fue importante, siempre me trataron muy bien, con mucho respeto, y por eso han querido que sea el responsable de la escuelita en Comodoro Rivadavia, y la región", comentó Alexis Cabrera, quien se alejó del fútbol hace un par de temporadas.

"Se baja una línea, y hay una estructura de trabajo a respetar. Tenemos que utilizar la ropa de ellos, y no me puedo salir de esos parámetros, pero no interfieren en mi metodología de trabajo. Eso lo voy a trabajar yo, con un profe más, y con mi equipo de trabajo".

En Córdoba, los responsables de las escuelas son Gerardo Fassi, Marcelo Margonari, Manuel Ruiz y Carlos Trucco, y vendrán a Comodoro Rivadavia cuando se inaugure la escuelita dentro de tres semanas.

Las clases funcionarán en el gimnasio de la Enet 1, y se trabajará lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves se reunirán en las instalaciones de El Picadito, que tiene césped sintético.

Sobre el trabajo deportivo a futuro, Cabrera comentó que "la intención es formar jugadores, y personas. Y no estará destinado solo a Comodoro porque ya me han llamado gente de Santa Cruz por ejemplo. Habrá pruebas donde los chicos de ciudades vecinas podrán sumarse también. Yo debo enviar informes mensuales a Córdoba de cuántos chicos tengo, y la evolución obviamente", explicó.

En el proyecto, donde Alexis Cabrera es la cabeza visible, también estarán Felix Assef, Mario Corso junto a los kinesiólogos Miguel Ovando y Silvina Migliore. A su vez, tendrán el acompañamiento de Jordy Automotres, Hotel Comodoro, El Aguante, Lavadero Servirep y SOMYA (Sindicato Obrero Maestra y Afines). A su vez, el ex volante de San Lorenzo de Almagro agradeció públicamente a su mujer Gisela, como así también a toda su familia, y a la gente que le brinda su palabra de apoyo en este momento de cambio.





Fuente: