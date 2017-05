El Patagónico | País/Mundo - 08 mayo 2017 La ex presidente visitó un centro de refugiados en Grecia

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner visitó ayer el campo de Eleonas en Grecia, uno de los tres centros de refugiados de Atenas, que recibió cerca de 2.000 personas de 18 países, y dijo que ese país debe ser ayudado para que los que huyen de la guerra "puedan ser incluidos".

Acompañada por el viceministro de Migración griego, Yannis Balafas, Fernández de Kirchner tuvo la oportunidad de escuchar el relato de algunas familias que tuvieron que dejar sus hogares en Afganistán, Pakistán, Siria y otras naciones a causa de guerras y las crisis derivadas de ellas.

Grecia es el primer punto del viaje a Europa de la ex mandataria, que se extenderá hasta el 12 de mayo, y durante el cual también visitará Bruselas, a donde se reunirá con referentes políticos y dará conferencias.

En rueda de prensa, la ex presidente agradeció al gobierno griego: "me permitió tomar contacto con una realidad que es diferente a lo que puede verse por televisión o a través de una fotografía".

En ese sentido, dijo que los refugiados "emigran por las intervenciones militares en Medio Oriente, es la locura de la guerra. Se bombardean países y luego cuando escapan no los dejan pasar" y criticó "el endurecimiento de la Unión Europea" respecto al ingreso de quienes huyen de los combates.

La ex mandataria se refirió también a la situación económica de Grecia y su deuda externa y remarcó que en Argentina "tuvimos que reestructurar una gigantesca deuda. No quiero pensar que hubiera sido de la Argentina si además de la deuda, hubiera tenido que recibir a miles de inmigrantes que escapaban de la guerra".

Mencionó además el default de 2001: "significó que Argentina no tuviera acceso a los mercados de capitales" y recordó que Néstor Kirchner "encaró una reestructuración de la deuda con una premisa básica cuando dijo que los muertos no pueden pagar".

"Nunca desconocimos la deuda, pero siempre señalamos que quienes habían prestado a tasas exorbitantes a un país que se sabía que no podía devolverla debían hacerse cargo. Con esta premisa encaramos la reestructuración", agregó.

También sostuvo que "Grecia debe ser ayudada para que los refugiados puedan ser incluidos".

Indicó que "a los países no se los puede seguir ajustando de manera permanente. Se necesita generar puestos de trabajo y salarios, es el ABC para que un país crezca".

