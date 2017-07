El Patagónico | Regionales - 05 julio 2017 La Facultad de Ciencias Naturales homenajeó a sus docentes jubilados Con la presencia de la vice rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Lidia Blanco, el jueves al mediodía se desarrolló un homenaje a los docentes jubilados de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.

Entre los agasajados estuvieron los exrectores Arturo Canero y Adolfo Genini, quien no pudo asistir. El reconocimiento se realizó en el aula 204, entre anécdotas, alegría y emoción ante el recuerdo de quienes ya no están.

"No podíamos irnos sin hacerles un mínimo reconocimiento a nuestros docentes que han hecho historia en su paso por la Universidad”, señaló la decana, Mónica Freile, quien estuvo acompañada por la vicedecana, Rita Kurdelas; la secretaria Académica Bárbara Rueter; y la secretaria de Extensión, Susana Risso.

Freile –próxima a concluir su mandato- también se refirió a la ausencia del exrector Adolfo Genini (2009-13). "Lamento que no haya podido estar porque ha estado comprometido con la institución desde sus inicios; se desempeñó en la docencia durante muchos años. También fue consejero, luego decano de la Facultad de Ciencias Naturales y rector; siempre está participando por el bien de la institución", enfatizó.

Quienes sí asistieron fueron los profesionales María Luisa Arce, María del Rosario Carballo, Laura Pouzá, Pedro Venegas, Oscar Pucci, Eduardo Sánchez, Carlos Torres, Vilma Balzaretti, Arturo Canero, Juan Homove, Ricardo Moralejo, Cayetano Parisi, Sara Fernández, Adriana Gratti, María Antonieta Quiles, Alicia Rico, Margarita Simeoni, Osvaldo Peralta, Ana Berastegui, Beatriz Pérez, Adriana Delgado, Horacio Prez, Azucena Robledo y Ana Rossi.

El maestro de ceremonias fue el farmacéutico Edgardo Saavedra, docente de la facultad, mientras la jefa del Departamento de Enfermería, Teresa Amaya, reconoció la enorme trayectoria de cada uno de los docentes.

“Es mucho lo que han brindado para el crecimiento de esta Universidad; algunos han marcado el camino y otros nos han estimulado para seguir trabajando y amando lo que hacemos porque todos los que estamos acá sabemos que la Universidad es nuestro segundo hogar", indicó.

El doctor en geología Arturo Canero, exrector de la UNPSJB entre 1992 y 1995, también se mostró emocionado por el reconocimiento. "Agradezco a la facultad, mi facultad; la mejor facultad de esta Universidad", dijo ante el auditorio que estalló en aplausos.

En cuanto a su trayectoria manifestó que "ningún trabajo fue tan gratificante como la docencia porque se da lo mejor y de manera desinteresada porque el docente ya no estudia para sí mismo sino que aprende para explicar”.

Canero no dejó pasar el momento para recordar al ingeniero Aldo López Guidi, primer rector normalizador (1983-86) de esta casa de estudios, con quien mantuvo una gran amistad y de quien dijo: "fue un hombre que dio todo por esta Universidad".

