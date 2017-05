La falta de valoración de los músicos locales

Por esa razón, es palabra autorizada al momento de pensar cómo es el escenario para los artistas locales. "Tenés lugares donde te dan la posibilidad de cobrar la entrada, pero si no sos conocido dependés de la gente que va a tomar algo y se queda a ver el show. Después hay pubs que por ahí pagan un caché mínimo, pero no todos pueden solventar eso. Los bolicheros tienen que mantener el personal y la mercadería, y lo último que piensan es en contratar a alguien. La verdad, los músicos se las tienen que rebuscar para tocar", subrayó.

El baterista Eddie Buron, referente del rock de esta ciudad, también tiene una banda con la que anima fiestas y asegura que en la noche comodorense lo que menos importa es la trayectoria.

"Tenemos muchos músicos aficionados y profesionales. Vos tenés a chicos que aprendieron cuatro tonos en un instrumento y van a tocar, que no está mal, pero para el dueño de un local le viene bárbaro porque le llena el boliche de banditas que llevan poco tiempo tocando y hasta pagarían por tocar".

"En el último tiempo están apareciendo lugares que impulsan a tocar, pero no se parte de que la música es arte. En Austin, Estados Unidos, por ejemplo, hay una ordenanza municipal que les exige a los locales donde se va a tomar algo que tiene que haber músicos en vivo, y según el género que sea el local, va a ser la banda que toque. Acá siempre estamos en un tirante en esa situación: el dueño siempre quiere toda la plata y el músico no termina tocando", sentenció. Incluso fue más allá: "hay momentos donde el músico debe pagar, cobrar su entrada o tocar a la gorra, que está bárbaro para las calles de París pero no para Comodoro. Acá si ponés la gorra ganas dos centavos porque no hay cultura de valoración", cuestionó.