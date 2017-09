La familia del canillita pedirá que el fallo contra Smith sea revisado por la Cámara Penal

Las repercusiones del fallo contra Brian Smith, quien el 21 de enero de 2015 atropelló y mató al canillita Sergio Faúndez y no recibió una condena de cumplimiento efectivo, hicieron evidente el malestar de una parte de la comunidad por la decisión judicial.

Mabel Jaramillo, madre del canillita, explicó a El Patagónico –único medio presente en la audiencia del martes- que la mayoría de los mensajes que recibió ayer rechazaban el fallo del juez penal Jorge Odorisio. La mujer y sus hijos tampoco pueden entender cómo una persona alcoholizada que atropelló y mató a un inocente no va a la cárcel.

Mabel ayer fue clara en afirmar a este mismo diario que no estaba de acuerdo con el fallo: "me da bronca porque él (Brian Smith) se va a su casa y yo a mi hijo no lo tengo más".

Por ello, adelantó que le pedirá a su abogado, Sergio Romero, que impugne el fallo ante la Cámara Penal, lo que ocurriría una vez que reciba la sentencia completa.

Mabel también señaló su disconformidad con la fiscal general Cecilia Codina que en su alegato pidió 3 años y 6 meses de prisión para Smith.

No entiende por qué no requirió el máximo de pena para el delito de homicidio culposo, que es de 5 años de cumplimiento efectivo, como sí lo hizo el abogado querellante.

En ese sentido, la madre de Faúndez explicó que Romero le adelantó que leerán la sentencia, y luego pedirán la revisión por parte de los jueces de Cámara para ver si existe la posibilidad de revertir la condena.





LOS ARGUMENTOS

DEL JUEZ ODORISIO

Hay que recordar que esa madrugada del 21 de enero de 2015, el canillita a bordo de su motocicleta estaba detenido en el semáforo de Rawson y Belgrano, que estaba en rojo. Smith a bordo de su camioneta lo embistió de atrás y lo mató casi en forma instantánea.

El juez Odorisio, durante el debate escuchó a los testigos que desfilaron durante por el tribunal y analizó las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal. Y según explicó en la audiencia del martes tuvo en cuenta distintos agravantes que influyeron en la condena.

Entre ellos mencionó el alto grado de intoxicación alcohólica y la imprudencia al volante en la que condujo Smith con los reflejos disminuidos.

Otros elementos agravantes fueron que el choque se produjo en una zona urbana, como la esquina de las calles Belgrano y Rawson, y que Smith con 34 tenía la suficiente autodeterminación de sus acciones. En ese sentido, consideró que luego de consumir cinco whiskies con cerveza el entonces imputado no debería haber conducido.

Odorisio tampoco abonó la argumentación de la defensora pública Lilian Bórquez, quien pidió la absolución de su defendido porque ella creía que no podía comprender la criminalidad de sus actos porque estaba alcoholizado. El juez sostuvo que el conductor de la Fiat Strada fue consciente de sus acciones a pesar de estar ebrio.

No obstante, el magistrado condenó a Smith a la pena de 3 años de prisión condicional y de 6 años de prohibición para conducir.

En ese sentido, quizás la imagen final de la audiencia del martes para los familiares de Faúndez lo dijo todo: Smith se levantó de la silla, se colocó el sobretodo y luego se retiró por una puerta trasera de la Oficina Judicial, acompañado de su madre.