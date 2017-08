La familia de Santiago Maldonado desmintió que su celular se activara en Chile

La familia de Santiago Maldonado, el joven que permanece desaparecido desde el 1° de agosto pasado presumiblemente a manos de Gendarmería Nacional, salió al cruce de las versiones periodísticas que circularon este miércoles y que indicaban que su celular se habpia activado en Chile.

En un breve comunicado aseguran que se comunicaron "con la fiscal a cargo de la investigación para consultar si efectivamente el teléfono de Santiago se había activado en Chile, indicándonos la Fiscal Silvina Ávila que la ubicación desde donde se ha activado el celular de Santiago todavía no se ha determinado".

La versión surgió luego de que Ariel Garzi, amigo de Santiago y testigo de identidad protegida hasta que la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich diera a conocer su nombre ante los medios de comunicación, contara que apenas se enteró de la desaparición del joven artesano después de la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, lo llamó a su celular.

En declaraciones a FutuRock FM, Garzi contó que "en el momento de la represión me había avisado gente de la comunidad que estaba Gendarmería y no me pude acercar por una cuestión de distancia, no llegaba. Después me enteré que Gendarmería se había llevado una persona, la cual no sabíamos que era Santiago. Me enteré al día siguiente porque me mandaron una foto por Whatsapp de la persona que faltaba, lo reconocí y lo primero que hice fue llamarlo por teléfono".

Y siguió: "yo llamé, me atendieron al segundo tono, del otro lado nadie habló, se escuchaba una habitación vacía con eco, se escuchaban pasos fuertes similares a los de botas, que fue lo primero que se me vino a la cabeza. Yo llamándolo a Santiago a los gritos desesperado por la situación, nadie hablaba, yo sentía mucho enojo. Lo llamé a los gritos por 22 segundos y me cortaron el teléfono. Enseguida volví a llamar y ya me daba apagado".

Ahora, frente a la información que indica que el teléfono se habría activado en Chile la familia desmintió que la justicia cuente con ese dato, aunque sí con la activación del celular y la breve comunicación de 22 segundos.

Siempre a FutuRock FM, Garzi contó que "el lunes de la semana siguiente a la que desapareció Santiago fui a presentar la llamada telefónica que había realizado y el juez Otranto me dijo que iba a quedar como testigo resguardado, que no iban a dar a conocer mi identidad por una cuestión de seguridad".

"Unos días después estábamos tomando mate, mirando la tele, y nos encontramos con la conferencia de la Ministra de Seguridad y más o menos a la mitad de la conferencia es donde da a conocer los datos de mi padre, los míos y nuestro domicilio antiguo de Neuquén. Traté de comunicarme con el juzgado de Esquel en muchas ocasiones y no me han dado mucha importancia".

"Yo siempre me comuniqué con el número de celular que presenté en el juzgado, de característica chilena. Después del llamado, llamé a la familia, a los abogados y nos presentamos en el Juzgado Federal de Esquel para presentarlo como prueba para que hagan el rastrillaje" advirtió Garzi quien además denunció que tanto su familia como él y sus amigos tienen "los teléfonos pinchados todo el tiempo, tengo que andar cambiando de número una vez por semana prácticamente".