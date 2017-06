El Patagónico | Regionales - 28 junio 2017 La FECH plantea a Nación acciones concretas para Chubut y la Patagonia La Federación de Empresarios Chubutenses fijará postura el miércoles 5 de julio en Comodoro Rivadavia sobre la energía eólica y el Plan Patagonia.

Los empresarios requerirán que, tanto los emprendimientos anunciados como el programa que de Nación se impulsa para la región, contengan un desarrollo concreto y efectivo para la zona.

El titular de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, Alexis Tögel, confirmó ayer a El Patagónico que el próximo miércoles 5 de julio la Federación de Empresarios de Chubut (FECH) se reunirá en la ciudad para fijar una clara postura en torno a los proyectos eólicos y el Plan Patagonia, impulsados por el gobierno nacional.

Tal como la semana pasada informó este diario, la FECH no ocultó su molestia por entender que el proyecto para el desarrollo eólico en Chubut, en el marco del Plan Patagonia y en combinación con la política proactiva en materia de energías renovables impulsada por el Gobierno provincial, no contenían un beneficio efectivo para la provincia y la región en su conjunto.

“Nos íbamos a reunir el 21 de este mes, algo que fue imposible porque nuevamente el clima nos jugó una mala pasada. El encuentro lo vamos a desarrollar el 5 de julio y en el mismo, luego del debate, fijaremos la postura de la Federación en el tema eólico y Plan Patagonia”, dijo Tögel.

El titular de la Cámara de Comercio remarcó que la intención de la FECH “es ver qué avance real y concreto hay con el Plan Patagonia” y también “saber cuál es el beneficio para la provincia y región respecto de los proyectos eólicos que se están anunciando. Lo que queremos es que haya inversión y que la misma sea en beneficio de Chubut y su gente”, remarcó.



COMPONENTE LOCAL



La Federación, tal como informó este diario, se había expresado de manera crítica respecto de los proyectos eólicos que consideraron carecían de componentes locales. En ese sentido, la FECH presentó un documento en el que detalló 10 puntos claves para el desarrollo del sector.

La Federación advirtió en ese documento sobre la necesidad de que Nación implemente una política con “una mayor incorporación de componente local y de proveedores, para un desarrollo metalmecánico de la zona. Los resultados de la Licitación RenovAR 1 y 1,5 (licitaciones eólicas) son por demás demostrativos. Ninguno de los proyectos adjudicados por más de 2.000 megavatios tendrá componente nacional".



NO DILAPIDAR UNA OPORTUNIDAD



Tal como seguramente se expresará en el nuevo documento que se elaborará en Comodoro, los empresarios pidieron a Nación una política de “mayor equidad y equilibrio” para que la región pueda competir con otras zonas de la Argentina, hoy priorizadas por el gobierno nacional.

"Abogamos por la competencia; no adherimos al cierre del mercado a las importaciones. No obstante, coincidimos en que si la apertura pone como parámetro de competencia al precio, como prácticamente único valor a considerar, sin contemplar situaciones para que la industria nacional pueda desarrollarse, estaríamos dilapidando una oportunidad sensible para el crecimiento, la generación de empleo y desarrollo tecnológico", se remarcó.

Finalmente, la FECH consideró que "puntualmente para la Patagonia, por ser la región de mayor recurso eólico del país y uno de los más importantes a nivel mundial, la política del gobierno de desarrollar las energías renovables tiene un carácter decisivo y puede ser uno de los pilares del futuro energético de la Nación a partir de la región".

