La Fede se quedó con el torneo Apertura

Federación Deportiva derrotó la noche del domingo a Petroquímica por 100 a 81 y de esa manera se consagró campeón del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" de Primera división que organizó la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquebol (ACRB).

El elenco mosconiano ya ganaba el primer tiempo 28-19, mientras que en el segundo cuarto, la victoria también favorecía para el dueño de casa por 52-38.

Luego del descanso largo, la Fede amplió su ventaja en el marcador para irse ganador al término del tercer cuarto de juego por 83-58.

En los últimos diez minutos de partido, Federación Deportiva manejó los tiempos para quedarse con el triunfo y al mismo tiempo el título, certamen por el que tanto lucharon los dirigidos por Juan Carlos Morel.

Asimismo, el jugador Joaquín De la Torre se terminó convirtiéndose en el jugador más valioso de la final (MVP).

De esa manera, Federación Deportiva conquistó el título de la categoría Mayores. En el partido por el tercer puesto, Náutico Rada Tilly derrotó a Gimnasia y Esgrima por 66 a 58.

El conjunto de la villa balnearia perdía al término del primer cuarto de juego 19-11, mientras que en el segundo cuarto, seguía abajo en el tanteador por 37 a 22.

Sin embargo, luego del descanso largo, Náutico mejoró, y fue así que se puso a dos de su rival para finalizar el tercer cuarto abajo por solo un doble abajo (49-47).

Y en el último segmento del partido, los radatillenses continuaron por la senda de la recuperación para terminar llevándose el juego por un 66 a 58. De esa manera, Náutico logró el tercer puesto del campeonato.

Federación Deportiva se coronó en Primera, mientras que en Sub 23 y Sub 17, el título lo había conquistado la gente de San Miguel de Río Gallegos, Gimnasia 'Blanco' se impuso en Sub 15 y Escuela de Pico Truncado se consagró campeón en la división U13.





PANORAMA DE LAS FINALES





Categoría U-13

1° puesto: Escuela de Pico Truncado

2° Gimnasia 'Blanco'

3° Federación Deportiva

Jugador MVP: Facundo Marcilla (Escuela de Pico Truncado).

Categoría U-15

1° Gimnasia 'Blanco'

2° San Miguel

3° Hispano Americano

Jugador MVP: Juan Belchior (Gimnasia 'Blanco')

Categoría. U-17

1° San Miguel

2° Gimnasia 'Verde'

3°Hispano Americano

Jugador MVP: Catriel Aredes (San Miguel)





Categoría U-23

1° San Miguel.

2° Federación Deportiva.

3° Gimnasia y Esgrima.

4° Náutico Rada Tilly.

Jugador MVP: Brian Aldridge (San Miguel).

Primera división

1° Federación Deportiva.

2° Petroquímica.

3° Náutico Rada Tilly.

4° Gimnasia y Esgrima.

Jugador MVP: Juan De la Torre (Federación Deportiva).