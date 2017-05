La Fede volvió al triunfo ante Petro

Federación Deportiva se impuso la noche del miércoles como local a Petroquímica por 68-44 en partido correspondiente a una nueva fecha del torneo Apertura de Primera división "Ramón 'Cacho' Morel" que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol.

El partido, se jugó en el gimnasio "Diego Simón" de barrio General Mosconi y de esa manera, la Fede, que venía de caer en el clásico ante Gimnasia y Esgrima, se afirmó en la punta del campeonato, con cuatro victorias y una sola derrota. Mientras que para los de Kilómetro 8 significó la segunda caída en el certamen, destacando que también suma dos triunfos.

La acción para esta noche se vivirá en el gimnasio de la Escuela 731, donde se jugará una nueva fecha del torneo Patagonia Sur que organiza el Comité de Básquet Femenino junto a la ACRB.

En esta ocasión, se enfrentarán desde las 21:00 los elencos de Primera de Gimnasia y Esgrima y Domingo Savio. La actividad continuará este fin de semana en diferentes campos de juego.





PANORAMA

Miércoles en el "Diego Simón"

- Federación Deportiva 68 / Petroquímica 44 (Primera).





PROGRAMA

Hoy en la Escuela 731 - Rama Femenina

21:00 Gimnasia y Esgrima vs Domingo Savio (Primera).





Mañana en el gimnasio Escuela 731 - Rama Masculina

16:00 Domingo Savio vs Escuela Municipal C.O. - Pitbull (U13).

17:30 Domingo Savio vs Escuela Municipal C.O. "B" (U15).





En el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos - Rama Femenina

16:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U15).

17:30 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U13).

19:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U17).





Domingo en el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos –-Rama Femenina

9:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U15).

10:30 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U13).

12:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U17).





En el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos - Rama Femenina





15:00 San Miguel vs Hispano Americano (U15).

16:30 San Miguel vs Hispano Americano (U13).

18:00 San Miguel vs Hispano Americano (U17).





En el gimnasio 'Municipal Caleta Olivia' - Rama Masculina

16:00 Horas – U-13 – Esc. Munic. C. O. – Pitbull vs. vs. Club Deseado Jrs. (U13).

17:30 Horas – U-15 – Esc. Munic. C. O. "B" vs. Club Deseado Jrs. (U15).





En el Socios Fundadores - Rama Masculina

18:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly (U23).