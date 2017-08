El Patagónico | Regionales - 06 agosto 2017 La Feria del Libro culmina con propuestas para toda la familia

Hoy la Feria Internacional de Libro de Comodoro Rivadavia cerrará su cuarta edición. Las actividades comenzarán a las 14:30 con el taller "Dar de leer", a cargo de Carina Rita Medina y Romina Olivero, en el aula vidriada del Centro de Información Pública.

Las propuestas se extenderán durante toda la jornada. Entre ellas se destaca la charla que brindará Alejandra Stamateas sobre su libro "No me maltrato, ni me maltratan". Será a las 16 en el auditorio del Centro Cultural. Y a las 17:30, en el Lucania Palazzo Hotel, el periodista y sociólogo Pedro Brieger brindará la charla "América Latina, un continente en disputa".

En paralelo, pero en el Museo Ferroportuario, Diego Brancatelli dará la conferencia "Entre las promesas y la realidad". Mientras que Florencia Canale, también en el mismo horario, presentará su libro "Lujuria y poder. La pasión de Juan Manuel de Rosas y su hija Manuelita". Será en el auditorio del Centro Cultural.

Las actividades continuarán a las 18:30, cuando Sandra Russo dé a conocer su segundo trabajo titulado "Milagro Sala Jallalla: La Tupac Amarú. Utopía en construcción" en el CEPtur. Y la última propuesta de la Feria del Libro estará a cargo de Malena Guinzburg que a las 20:30, en el Café Cultural, pondrá en escena un show de stand up. En el mismo escenario se desarrollará el acto de cierre luego de 11 días de actividades en torno a la palabra.



