La Feria del Libro Usado atrae a cientos de lectores comodorenses

El Centro Cultural abrió sus puertas ayer a la sexta edición de la Feria del Libro Usado. La propuesta presenta más de 80 stands de libros, revistas, fanzines y vinilos entre otros artículos que se pueden comprar.

La primera jornada fue escenario de un conservatorio y un recital de poesía en homenaje al escritor Antonin Artaud. Carlos Nuss ofreció una lectura de sus poesías y la compañía "Viceversa" presentó una obra de teatro-danza que contó con la musicalización de Mariano Ponte. Todas estas actividades se desarrollaron en el auditorio del recinto.

La propuesta es organizada por el colectivo cultural "La Esfera Tejida". Su referente, Ezequiel Murphy, destacó la gran participación de la comunidad en la Feria. "Arrancamos con una gran cantidad de gente y con muchas actividades por lo que estamos muy conformes con todo esto", indicó.

"Simplemente se invitó a las personas que tengan libros, pero con una cantidad significativa para que se pueda justificar el stand y que participe teniendo los libros a bajos costos para que toda la comunidad pueda tener acceso", detalló.

El organizador también destacó el crecimiento del encuentro en sus seis ediciones. "Cada año va creciendo y este año tenemos 10 stands más que el año pasado y sigue quedando la gente afuera porque lamentablemente no nos dan los espacios físicos. Si pudiéramos, completaríamos con 90 o 100 stands pero no se puede. Estamos contentos por eso y le pedimos disculpas a la gente, pero la verdad es que ya no nos dan los espacios", manifestó.





UN CIERRE CON MUSICA

Para Murphy, este espacio se convirtió en una previa de la Feria del Libro. "Esta bueno ver cómo la gente se suma y espera el encuentro. Este año participaron personas de Caleta Olivia y Pico Truncado”, señaló.

"En general el sistema de trabajo es siempre es igual, pero siempre vamos pensando en cómo podemos mejorar, cómo estirar más el espacio o cómo podemos difundir mejor el encuentro. Tratamos de hacer lo mejor posible pero siempre hay cosas por mejorar", subrayó.

Hoy será el cierre de la sexta edición de la Feria del Libro Usado. Las puertas del Centro Cultural se abrirán a las 15 y una hora más tarde se llevará a cabo un taller de escritura para toda la comunidad. Será coordinado por el grupo "La Mirilla".

A las 17, en tanto, se proyectará el documental "El sentido Derby" y la compañía "Viceversa" podrá en escena la obra de teatro "Historias payasas". Mientras que a las 19, se presentará la banda "Riddim Ready", marcando el cierre a esta feria, donde los presentes también pueden disfrutar de la exposición de la fotógrafa Laura Zapata y de la muestra de fotografía y poesía “NosOtras” de Mariana Heredia y Amelia Delfino, en la terraza del recinto.