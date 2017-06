El Patagónico | Deportes - 23 junio 2017 La FIBA le levantó la sanción a Brasil de cara a la Copa América

La Federación Internacional de Asociaciones de Básquetbol (FIBA) decidió levantar "condicionalmente" la suspensión que pesaba sobre la Confederación Brasileña (CBB), con el propósito de que el seleccionado de ese país esté en condiciones de jugar la Copa América masculina entre agosto y septiembre próximos.

En una reunión de Comité Ejecutivo celebrada en la ciudad suiza de Mies, la Federación Internacional resolvió levantar provisoriamente la sanción, pero con la condición de que su reincorporación como miembro activo de FIBA quede "supeditado al hecho de que entregue documentación acordada" en los próximos dos meses.

Después de pasado ese período se tomará la postura respecto de si "la CBB podrá ser completamente reintegrada", dijo un comunicado.

La Confederación Brasileña fue suspendida en noviembre pasado, por irregularidades administrativas y económicas. Por ende, los equipos enrolados bajo su órbita no pudieron disputar las distintas competencias internacionales (de hecho, los conjuntos clasificados no pudieron disputar tanto Liga Sudamericana como Liga de las Américas, por caso).

Si bien el texto no lo aclara específicamente la intención de FIBA estribará en levantar la sanción para que Brasil pueda intervenir en el cuadrangular A de la Copa América, que se llevará a cabo en Medellín (Colombia), entre los días 25 y 27 de agosto.

En caso de ser incluido en ese grupo, el representativo brasileño jugará ante sus pares de Colombia, Puerto Rico y México.

Argentina, uno de los países organizadores, participará de la zona B, junto a Islas Vírgenes, Venezuela y Canadá, en un cuadrangular que tendrá sede en Bahía Blanca (del 27 al 29 de agosto).

