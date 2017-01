El Patagónico | País/Mundo - 25 enero 2017 La ficción local salió a jugar fuerte con dos estrenos nocturnos simultáneos "Amar, después de amar", culebrón con tintes de misterio e investigación policial, con su aspecto acaso más innovador en la forma en que la narración va alternando entre dos líneas temporales, anotó 12.3 y aventajó por ocho décimas a la comedia romántica programada por El Trece.

Tras un 2016 donde las ficciones locales perdieron presencia en las pantallas de aire, el lunes por la noche Telefe y El Trece coincidieron en lanzar dos tiras nocturnas, "Amar después de amar" y "Quiero vivir a tu lado", respectivamente, que remiten a historias de dos parejas, que prometen tener protagonismo en el inicio de la temporada y que en materia de rating marcó una ajustada victoria de la primera.

"Amar, después de amar" (ADDA), culebrón con tintes de misterio e investigación policial, con su aspecto acaso más innovador en la forma en que la narración va alternando entre dos líneas temporales, anotó 12.3 y, de acuerdo a los datos de Ibope, aventajó por ocho décimas a la comedia romántica programada por El Trece.

La telenovela de la señal de las pelotitas, con guiones de Erika Halvorsen, Gonzalo Demaría, Micaela Libson y Esteban Garrido, presenta la amistad entre dos parejas – la de Raquel (Isabel Macedo) y Damián (Federico Amador) y la de Carolina (Eleonora Wexler) y Santiago (Mariano Martínez) – y la historia de amor prohibido entre dos de ellos.

Para hacerlo, abreva en los aspectos clásicos del género del melodrama: un amor a primera vista que es también un vínculo clandestino, la pasión incontenible y el secreto, un cuadro que se completará, por lo que asomó en el primer episodio, con un villano también de manual, un primo y socio de Damián (Gastón Ricaud) que parece tramar algo a sus espaldas.

Menos convencional es el contacto de la historia con la estructura policial, derivada de un accidente automovilístico del que Damián saldrá en coma y Carolina desaparecida.

La trama de ADDA viaja de forma solvente entre un presente y un pasado tres años atrás, al introducir de manera clara los saltos temporales en la narración, a los que los espectadores argentinos del formato telenovela quizás no estén acostumbrados.

En la pantalla del solcito multicolor "Quiero vivir a tu lado" apeló a la probada fórmula de la comedia romántica, que le valió a "Solamente vos" una permanencia en la pantalla chica, esta vez la productora de Adrián Suar y Fernando Blanco optó por transitar una senda no demasiado alejada de aquella que recorrió en 2013, pero con la suficiente astucia para incorporar, por momentos, condimentos distintos.

Con un verdadero seleccionado de actores que encabezan unos desopilantes Florencia Peña y Alberto Ajaka, Paola Krum, Mike Amigorena, Gabriela Toscano, Mario Pasik, Carlos Belloso, Mauricio Dayub, Jimena Baron, Manuela Viale, Darío Barassi y Lizy Tagliani, entre otros, la propuesta acertó en proponer una historia con dosis exactas de humor absurdo y emoción.

Escrita por Leandro Calderone y Carolina Aguirre, el mismo equipo autoral de "Guapas", este primer envío demostró que un buen guión es capaz de lucir una historia con varios relatos que, como piezas de rompecabeza, se encastran en un ritmo que no aburre.

Fuente: