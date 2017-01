El Patagónico | Deportes - 11 enero 2017 La FIFA aprobó ampliar a 48 equipos el Mundial desde 2026 Serán 16 selecciones más que las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. Habrá 16 zonas de tres elencos cada una. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a 16avos y, desde ahí, hasta la final. El camino hasta el título implicará entonces, al igual que hasta ahora, siete partidos. El total de encuentros se incrementará de 64 a 80, pero la duración del torneo se mantendrá en no más de 32 días.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) aprobó ayer la participación de 48 seleccionados a partir del Mundial de 2026, cuya sede todavía no está definida, edición que contará con 16 equipos nacionales más que en las antecesoras Rusia 2018 y Qatar 2022.

En la tercera reunión del Consejo Consultivo de la FIFA, llevada a cabo en la ciudad suiza de Zúrich, la entidad madre del fútbol mundial modificó por unanimidad el formato de la Copa del Mundo, ya que habrá 16 zonas de tres equipos cada una. En tanto las dos mejores selecciones de cada grupo avanzarán a los 16avos de final y, desde ahí hasta la final, con cruce de eliminación directa.

El camino hasta el título implicará, al igual que hasta el momento, jugar siete partidos.

Por su parte, el total de los encuentros se incrementará de 64 a 80, pero la duración del torneo se mantendrá en no más de 32 días entre el partido inaugural y la final.

En referencia a las nuevas plazas de las distintas confederaciones continentales quedaría así: Sudamérica: pasaría de 4,5 cupos mundialistas (cuatro más el repechaje) a 6,5, Europa: de 13 a 16; Africa: de 5 a 9,5; Asia: de 4,5 a 8,5; Concacaf: de 3,5 a 6,5; Oceanía: 1 (actualmente disputa sólo un repechaje).

Por último, los ingresos económicos llegarían hasta los 3.950 millones de euros, en comparación con los 3.345 millones de euros de recaudación que se estiman para el próximo Mundial de Rusia 2018.

A su vez, tal como sucedió en los encuentros anteriores, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no contó en esta reunión con ningún integrante dentro del Consejo y los representantes de la Conmebol fueron el paraguayo Alejandro Domínguez (presidente de la entidad), el colombiano Ramón Jesurún, la ecuatoriana María Sol Muñoz, el brasileño Fernando Sarney y el uruguayo Wilmar Valdez.

Por otra parte, la Asociación Europea de Clubes (ECA), entidad que representa a los equipos del Viejo Continente, se manifestó ayer en contra de la decisión adoptada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) de ampliar de 32 a 48 las selecciones participantes a partir del Mundial de fútbol del 2026.

"No comprendemos los beneficios de cambiar el formato actual de 32 que se ha probado como la fórmula perfecta desde todas las perspectivas", expresó la ECA mediante un comunicado.

"La ECA analizará con todo detalle el impacto de las consecuencias del nuevo formato", continuó la asociación europea, que tratará dicho tema en la próxima reunión de su junta ejecutiva que se llevará a cabo durante los últimos días de enero.

Además, el organismo catalogó como "cuestionable" la "urgencia" con la que la FIFA tomó la resolución de extender la cantidad de naciones, cuando todavía restan nueve años para el comienzo del Mundial de 2026.

"Entendemos que esta decisión se ha tomado por razones políticas, más que deportivas, y bajo una considerable presión política", concluyó la ECA.

En la misma línea, la Liga Profesional de fútbol de España, encabezada por su presidente Javier Tebas, también se mostró en contra del fallo adoptado por la FIFA.

Según trascendió en varios medios españoles, el directivo Tebas se presentará ante los tribunales de la competencia de Bruselas y Nyon para impugnar lo acordado por la entidad madre del fútbol mundial.

En la otra vereda, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) salió a respaldar la decisión de la FIFA al sostener que "ha decidido apoyar el nuevo formato de la competición".

"Durante la reunión del Consejo de la FIFA en Zurich en el día de hoy quedó claro que todas las otras confederaciones estuvieron a favor de ampliar la Copa Mundial de la FIFA a 48 selecciones, a partir de 2026", expresó la UEFA en un comunicado.

"Como resultado, la UEFA ha decidido apoyar el nuevo formato de la competición", continuó, de manera contundente, el organismo europeo.

