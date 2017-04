La Filial de Racing celebró sus 17 años con una fiesta solidaria de lujo

Con una fiesta solidaria, en la que se recaudó un número importante de donaciones, el sábado la Filial Patagonia Sur Racing Comodoro , celebró sus 17 años de vida.En el festejo participaron Diego Milito y Claudio "Turco" García como invitados especiales, y también estuvieron presentes directivos del club, entre ellos Santiago Quintana, responsable de Filiales de Racing Club.Por la crítica situación que sigue viviendo Comodoro Rivadavia, tras el violento temporal, la Filial cambió el formato de la fiesta y le dio un tinte solidario, con el cual la casa racinguista de la Patagonia Sur siguió colaborando con el duro momento que vive la ciudad.Fue así que, además de lo que ya se hizo y se sigue haciendo en distintos barrios, el sábado se recolectó un número importante de elementos indispensables para atender la emergencia en la que se encuentra Comodoro Rivadavia y su gente.Para retemplar el ánimo, los racinguistas contaron con la presencia de Diego Milito, campeón en 2001 y 2014 y símbolo de lo que parece ser la reorganización de un nuevo Racing, y la del "Turco" García, quien ya desde el jueves estaba en Comodoro probando jugadores junto a Jorge García.La actividad solidaria de la Filial, Diego Milito y Claudio García no sólo fue la del sábado a la noche. También participaron activamente de la que se realizó por la mañana, en el club Unión San Martín Azcuénaga, donde junto a esa institución, la Comisión de Actividades Infantiles y Juntos Por Un Corazoncito Feliz se recolectó una gran cantidad de útiles escolares para los chicos que los necesitan para volver al colegio tras el temporal.En la fiesta que tuvo lugar en la Sociedad Rural se vivió una noche mágica porque, más allá de todo y luego de la colecta de elementos para los vecinos que viven en problemas (agua mineral, lavandina, alimentos no perecederos y demás), la alegría no sólo no debe desaparecer sino que hay que defenderla.La presencia de Diego Milito tuvo para la Filial y la ciudad características históricas, ya que, pese a que tiene filiales con su nombre, la de Comodoro Rivadavia es la primera que el "Príncipe" visitó hasta el momento.Claudio García destacó el trabajo de Comodoro para "salir adelante" y, como lo hizo durante toda la semana que pasó, se puso a disposición de la ciudad "para lo que necesiten. Nuestra visita ya estaba programada antes del temporal, pero luego de lo que les sucedió, más importante nos pareció estar", señaló el Turco."Queríamos estar acá, con ustedes porque es una manera de acompañarlos, así que además de abrazarlos a la distancia, hoy estamos en la ciudad para ayudar en lo poco que se pueda", dijo Milito, quien no dejó de recibir muestras de afecto durante todo el día.El presidente de la Filial, Oscar Reynoso, agradeció la presencia de los ex jugadores, pero también la de Jorge García, detector de talentos, Miguel Gomis, quien fue quien descubrió entre otros a Milito y a Sixto Peralta, a quien la comisión de Racing Comodoro destacó especialmente por su aporte y presencia permanente, Santiago Quintana de Filiales y Daniel Rosello de Racing Integrado.En Comodoro se hicieron presentes también las Filiales de Trelew, Esquel, Concordia, Puerto Madryn, España y, como siempre, hubo gente de Sarmiento Caleta Olivia, Pico Truncado, Deseado y otras localidades que forman parte de Patagonia Sur. Las filiales aprovecharon la ocasión para seguir con la campaña a favor del voto de los socios adherentes.En la noche también se entregaron distinciones solidarias, a los racinguistas que están poniendo lo suyo en cada uno de los barrios de la ciudad, y 22 carnets de nuevos socios de Racing, con los cuales Patagonia Sur sigue demostrando su permanente trabajo a favor de un club cada vez más grande.La 22, con su alegría "académica", hizo bailar y cantar a todo el mundo, y finalmente Escorpios completó una noche histórica, mágica, solidaria y "académica".