El Patagónico | Policiales | CASO NESTOR VAZQUEZ - 25 mayo 2017 La Fiscalía no pudo probar la autoría del crimen de Vázquez y retiró la acusación El juicio oral y público por el homicidio de Néstor Vázquez concluyó ayer con los alegatos de las partes y basado en el principio de objetividad, el fiscal retiró la acusación contra los imputados Claudio Vera, Miguel Baeza y Misael Henríquez, al reconocer que no se logró probar la autoría de ellos. La querella, en cambio, reclamó una condena y los defensores la absolución por el beneficio de la duda. El viernes 2 de junio se conocerá la resolución del tribunal. La policía debió intervenir por los incidentes producidos durante el desalojo de la sala.

Con la declaración de Brenda Vargas y la del acusado Claudio Vera, concluyó la incorporación de la prueba testimonial en el marco del juicio oral y público que se desarrolló por el homicidio de Néstor Vázquez, tras lo cual se dio lectura a la prueba documental y luego se pasó a los alegatos. La jornada se extendió hasta las 14:40 y después de escuchar a cada una de las partes, incluida la madre de la víctima, Olga Cañupan, el tribunal que preside Gladys Olavarría y se completa con Miguel Angel Caviglia y Martín Cosmaro, pasó a deliberar hasta el 2 de junio a las 8. Ese día dará a conocer el veredicto.

Brenda Vargas fue detenida anteanoche por la policía para que comparezca al debate. La interceptaron en Estados Unidos al 300 cuando circulaba junto a un hombre en una camioneta. Ella fue testigo presencial del homicidio de Vázquez y en la etapa de instrucción involucró a los acusados, asegurando que su misión había sido la de entregar a Vázquez para que lo mataran. Aunque con el paso del tiempo se resolvió que se realice un anticipo jurisdiccional de prueba y en esa ocasión la joven desmintió todo lo que había dicho antes, asegurándole al juez que había culpado a Vera por despecho. Es más, ayer declaró que el autor del homicidio fue Miguel Gallardo, un individuo que luego también sería víctima de un homicidio. Según Vargas, Gallardo mató a Vázquez, "en venganza por la muerte del 'Pelado' Sanzana".

El imputado Vera fue el único de los tres que llegaron a esta instancia que aceptó declarar. Fue escueto y lo hizo para asegurar que él no tuvo nada que ver con el crimen, por lo que se declaró inocente.

A todo esto, la declaración de Vargas era de interés para el fiscal Adrián Cabral porque era la única que podía aportar la certeza que se requiere para esta instancia respecto de la autoría del crimen. La materialidad no era tema de discusión. De todas maneras, la joven dio ayer la misma versión del anticipo jurisdiccional y el acusador se quedó sin elementos objetivos para sostener la acusación. Por esa razón debió retirarla y reconocer ante el tribunal y los defensores que con la prueba ventilada en el debate no fue posible sostener la autoría en poder de Vera, Henríquez y Baeza.

"Si bien se acreditó que existía una interna en la UOCRA y que el arma secuestrada un año después a Baeza fue la que se utilizó en el hecho, estos elementos no alcanzan para endilgarles la autoría", dijo Cabral y retiró la acusación por el beneficio de la duda.

A su turno el abogado que representó a la querella, Sergio Romero, pidió que los tres imputados sean declarados penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores y a su término se le ofreció la palabra la madre de la víctima.



ESTAS PERSONAS SON LAS ASESINAS



"Estas personas que están acá sentadas son las que asesinaron a mi hijo. No los imputé porque sí. Vera lo tenía amenazado. Mi hijo no podía caminar, tenía que andar siempre en remis y esta chica, Vargas, también es responsable porque la usaron para que lleve engañado a mi hijo. Ella es tan asesina como ellos. Mi hijo era feliz con su mujer y su hijo pero se fue sin saber que sería padre otra vez porque su mujer estaba embarazada", dijo.

En otro tramo de su declaración sostuvo que los imputados "no saben de hijos y de responsabilidades porque siempre están presos y si salen libres vuelven a matar. Yo me tuve que aguantar que Misael Henríquez me amenace de muerte acá en una audiencia y delante de un policía. Yo acá vine a buscar justicia, no rivalidad".

La mamá de Vázquez vivía, hasta hace poco, a unos 80 metros de la casa de Vera y dijo que se tuvo que ir a vivir con otro hijo porque alquilaba y su marido se quedó sin trabajo.

"Ni mi hijo, ni mi marido pueden trabajar porque desde la UOCRA los hacen echar. Vera siempre fue un chorro que esperaba que los vecinos salieran para robarles todo. Ahora anda en una camioneta que sale un millón de pesos", agregó.

Su presentación fue extensa y sobre el final sostuvo que pertenece a una familia pobre pero que camina con la frente en alto. "Acá estos ponen cara de buenos, pero se vio en el juicio cómo apretaron a los testigos para que no vengan o para que den vuelta sus declaraciones. Quiero que les den perpetua por lo que hicieron", concluyó.



PIDIERON LA ABSOLUCION



A su turno se expresaron los defensores y el primero en hacerlo fue el defensor público Esteban Mantecón, quien asistió a Baeza, para quien reclamó la absolución por el beneficio de la duda y aseguró que en todo el debate no surgió elemento alguno que lo involucre con el hecho. El abogado coincidió con la Fiscalía y destacó la objetividad del fiscal al retirar la acusación, mientras que sobre el papel del abogado querellante detalló las imprecisiones.

En esos términos se expresaron todos los defensores, quienes además solicitaron que se anule la acusación del querellante porque entienden que no reúne los requisitos.

Hay que recordar que el homicidio de Néstor Vázquez se produjo el 17 de marzo de 2014 en el Club Roca y desde el principio su madre atribuyó el crimen a la interna sindical de la UOCRA, donde sus dos hijos eran delegados de la gestión de Luis Gortari.

Tras escuchar a las partes el tribunal pasó a deliberar y anunció que el veredicto se dará a conocer el viernes 2 de junio a las 8, luego de lo cual se retiraron los jueces.

El desalojo de la sala, en tanto, fue con incidentes y debió interceder la policía que había sido convocada para custodiar el recinto.



