La Fuerza Aérea Uruguaya se sumó a la búsqueda de la avioneta desaparecida

Un avión uruguayo configurado con la versión SAR -Servicio Aéreo de Rescate- se sumó ayer a la búsqueda de la aeronave Mitsubishi matrícula LV-MCV, que se encuentra desaparecida desde la tarde del lunes último, informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La aeronave era tripulada por Matías Ronzano, quien llevaba como copiloto a Emanuel Vega y como pasejero a Matías Aristi, hijo del dueño del turbohélice bimotor.

Fuentes vinculadas al operativo de búsqueda negaron que ayer se hubiera encontrado algún tipo de resto que en algún momento hiciera suponer que se trataba de partes del avión.

"No hubo nada en ese sentido", dijo la fuente e insistió en que "se están poniendo todos los recursos posibles para dar con la aeronave y sus ocupantes y en ese sentido se está haciendo todo lo necesario".

La ANAC remarcó que el Centro Coordinador de Búsqueda comandado por ese organismo sigue con las actividades de rastrillaje por aire, a la que se ha sumado el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que tiene a su cargo el control en las márgenes del país vecino. Mientras tanto, por tierra el rastrillaje se realiza con patrullas de reconocimiento de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina; por agua, lo efectúan Prefectura Naval Argentina con embarcaciones de distintas zonas y la armada uruguaya. Con el objeto de evitar acciones que puedan entorpecer las tareas planificadas por el Comité de Crisis por Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento, optimizar los recursos destinados a la búsqueda y fundamentalmente mantener la seguridad operacional en la zona, la ANAC solicitó a quienes deseen colaborar con aeronaves que se comuniquen con la Jefatura del Aeropuerto de San Fernando al tel. 4714-6700/4580-0264 o por correo electrónico a jefaturasanfernando@anac.gov.ar. El avión Mitsubishi perdió todo contacto con la Torre de Control el lunes a las 14.40 cuando volaba con destino a la localidad de Las Lomitas, en Formosa, tras haber despegado cinco minutos antes del aeropuerto de San Fernando y luego de haber mantenido una conversación con la Torre de Control, donde se le informaba a los pilotos que no funcionaba el "transponder".





"VOLVE Y TRAE

A LOS CHICOS"

Por otro lado, Angie Barbero, pareja de Matías Ronzano, piloto de la avioneta que está desa-parecida desde el lunes, publicó una carta en Facebook donde le pide que vuelva y le dice que Margarita, la hija que tienen en común, lo busca "en cada foto".

"Compartimos el tesoro más preciado de este mundo que es tu hija Margarita. Ser papá es tu mejor profesión. El amor de ustedes es de otro mundo. Miro su cara y veo la tuya. Te ama, te busca, te acaricia en cada foto", comienza el texto.

Barbero describe a su pareja como "excelente hijo, yerno, cuñado, hermano, sobrino, nieto. Incansable profesional, yo te vi crecer y te acompañé en cada paso dentro de tu carrera así como vos con la mía", agrega.

Y continúa: "Sos un hombre inmenso, mi apoyo, mi guía. Como decís vos, '¿todo te voy a tener que enseñar en esta vida?'. Sí, me enseñaste a amar que es lo mejor que pudiste haber hecho y me regalaste el amor de nuestras vidas. Te amamos sin explicación". La mujer también expresó: "Siento que me estás escuchando. Amigo, colega, persona intachable, tampoco hace falta decirlo, se ve en cada rincón del país, con cada piloto que te busca. No paro de pensar en cada persona que te quiere y se preocupa por vos, en el aliento que todos me dan y en cómo te acompañan, en la confianza que te tienen. Si algo te caracteriza es tu esfuerzo y el pulmón que le ponés a cada paso que das".

Y concluye: "Sos inmenso. Te respiro en cada respiración. Te necesito con fuerzas y con luz, sé que pensar en Marga te lo da. Volvé y traelos a los chicos".