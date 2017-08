La furia de Érica Rivas: ¿peleada con Darín?

En medio del estreno de "La Cordillera", apareció un rumor sobre una supuesta pelea entre Érica Rivas y Ricardo Darín, tras un hecho que habría ocurrido en Bariloche mientras grababan el film. Incluso, el entredicho habría derivado en una denuncia policial de parte de la actriz hacia el actor.

Al ser consultada al respecto, Rivas no solo se mostró incómoda sino que no ocultó su enojo y malestar por la presencia de la prensa, que se acercó a la cena del final de rodaje de "Bruja", otro film que la tiene como protagonista.

"Pensé que no iban a estar, no era con prensa", dijo Rivas a Infama con una falsa sonrisa. "No me molesta que estén, solamente que a veces hay cosas que son más privadas que otras, nada más que eso", explicó.

En cuanto a la supuesta pelea, lo desmintió con un "para nada, son rumores de los cuales yo no quiero participar y no tengo ganas de hablar".